Suspenden de sus funciones a Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de 'La Manada'

Defensa se vio obligada a reincorporar a Antonio Manuel Guerrero el pasado verano al cuerpo de la Guardia Civil según lo dispuesto en los artículos 88.2 y 92.2 de la Ley 29/2014, aunque no se le otorgó ningún destino. "En el caso concreto del guardia civil se sigue aplicando la resolución ya adoptada el 29 de julio de 2016 por el director de este Cuerpo de no otorgarle ningún destino mientras no se dicte sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme", afirmaba un comunicado.

En su día, el Ministerio de Defensa informó de que no asignaría destino al militar Alfonso Jesús Cabezuelo aunque se había levantado su situación de suspensión de servicio y había vuelto a estar en activo, algo que "no se podía evitar" de acuerdo a la ley.

Ahora, tras estar "activo y sin destino" durante todo este tiempo, el BOE de este viernes publica que pasa a estar suspendido de sus funciones desde el 10 de diciembre de 2018.

Antonio Manuel Guerrero está condenado por abusos sexuales en grupo a una joven durante los Sanfermines de 2016 aunque sigue en libertad a la espera de la decisión del Tribunal Supremo.