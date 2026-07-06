Prisión provisional y sin fianza para el hombre acusado de matar a cuchilladas a su mujer y a una de sus hijas en Fenollar (Alicante)

Los detalles Según ha podido saber laSexta, se le ha tomado declaración este lunes en el hospital donde está ingresado. Justo en el mismo día en el que se ha guardado un minuto de silencio por las dos víctimas.

El pasado jueves, un hombre fue acusado de asesinar a cuchilladas a su esposa y a una de sus hijas, además de herir gravemente a su hija mayor en Cañada del Fenollar, Alicante. La jueza de guardia del Tribunal de Instancia de Alicante ha ordenado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, tras tomarle declaración en el hospital donde está ingresado. También se le ha prohibido acercarse a menos de 500 metros de la hija herida. Está investigado por dos delitos de asesinato consumado y uno en grado de tentativa. La magistrada ha transferido el caso a otra jueza que ya tenía diligencias abiertas. El 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista las 24 horas.

Prisión provisional y sin fianza para el hombre acusado de matar a cuchilladas a su mujer y a una de sus hijas, así como de herir gravemente a su hija mayor. Ocurrió el pasado jueves en su vivienda de Cañada del Fenollar (Alicante).

Según ha podido saber laSexta, se le ha tomado declaración este lunes en el hospital donde está ingresado. Justo en el mismo día en el que se ha guardado un minuto de silencio por las dos víctimas.

En concreto, ha sido la magistrada titular de la plaza número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, quien ha acordado durante la tarde de este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre.

La jueza se ha desplazado junto con la comisión judicial al centro hospitalario donde sigue ingresado el sospechoso para tomarle declaración. Asimismo, también le ha impuesto como medida cautelar la prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la hija a la que supuestamente hirió, de su vivienda, lugar de trabajo, estudios o cualquier otro que frecuente, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.

Según señalan fuentes jurídicas a esta cadena, el arrestado está investigado, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación, por dos delitos de asesinato consumado y otro delito de asesinato en grado de tentativa. Por ello, será conducido de forma directa por las fuerzas de seguridad a un centro penitenciario una vez reciba el alta hospitalaria.

No obstante, esta magistrada ha acordado inhibirse de las actuaciones practicadas en favor de su compañera de la plaza 2 de la misma sección, que ya tenía abiertas diligencias previas por estos hechos y es la competente para proseguir con la instrucción de la causa.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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