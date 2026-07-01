10 años después de los Sanfermines de 'La Manada': "No queremos que las mujeres tengan que ser valientes"

El alcalde de la capital navarra insiste en que en las fiestas de San Fermín "hay sitio para todos y todas", que han de sentirse partícipes, seguros... "y sobre todo libres".

Los de este año son sus últimos Sanfermines como alcalde de Pamplona, a no ser que en las próximas elecciones municipales se presente y vuelva a ganar. Pero Joseba Asiron (EH Bildu) cree que todavía no es el momento de hablar de esto: "A partir de septiembre y octubre llegará la pregunta". Porque ahora es momento de hablar de las fiestas: el lunes 6 de julio, el 'txupinazo' dará el pistoletazo de salida a las tradicionales celebraciones de San Fermín en Pamplona, que llenan las calles de la ciudad de gente venida de todas partes del mundo.

La ciudad ya está preparada y Asiron reivindica unas fiestas populares y de tradición, con espacio a la innovación, pero todo en torno a un mismo eje: la convivencia. "Pamplona por San Fermín ofrece unas posibilidades enormes de pasárselo bien", asegura, porque en la capital navarra en estos días "hay sitio para todos y todas". "Todo el mundo se tiene que sentir partícipe, seguro y, sobre todo, libre", asevera.

"No queremos unos Sanfermines en los que las mujeres tengan que ser valientes, sino en los que puedan salir a la calle y sentirse libres y seguras", remarca el alcalde. Y es que en 2026 se cumplen 10 años desde que tuvo lugar la violación grupal que pasó a la historia como 'La Manada', un episodio que marcó un "antes y un después" para la ciudad y para las fiestas. Es por eso que Asiron reivindica el papel determinante del movimiento feminista y de la sociedad en la respuesta.

Desde entonces, sostiene, Pamplona ha reforzado protocolos en fiestas, ha mejorado el acompañamiento profesional a las víctimas y la coordinación con el movimiento feminista. Son los terceros Sanfermines de la legislatura y los segundos diseñados íntegramente por su equipo de gobierno. Todas las áreas llevan días inmersas en la preparación con el objetivo de que "las cosas transcurran como están previstas" aunque la magnitud del programa, con 516 actos, obliga a estar preparados "para cualquier eventualidad".

"San Fermín es una fiesta popular" y a las fiestas "hay que dejarlas volar y que el Ayuntamiento se note lo menos posible", opina y añade que "todos los intentos que ha habido por embotellar, plastificar las fiestas, han fracasado estrepitosamente". Esto no significa que no hayan introducido líneas propias de trabajo como un mayor protagonismo para la infancia y los barrios. En ese sentido destaca que por primera vez va a tener lugar un "chupinazo txiki", que le "ilusiona muchísimo".

De la seguridad en los encierros a las protestas antitaurinas

En relación con los encierros de San Fermín, se han introducido algunas novedades respecto a los accesos para reforzar la seguridad. "Soltar a seis toros por la calle tiene un factor de imprevisibilidad muy importante", reconoce, pero defiende que el dispositivo es "una máquina de precisión". "No habrá una zona en el mundo tan controlada y medida como el encierro en Pamplona por San Fermín", afirma. Aun así, cada parte de incidencias diario "es una pequeña película de Hitchcock", comenta.

Y no hay fiestas de San Fermín sin protestas antitaurinas, aunque a este respecto, Asiron considera que el debate sobre la tauromaquia "debe estar en la sociedad". En su opinión, además del debate taurino, la ciudad debe reflexionar cómo quiere que sean las fiestas, dado que "los encierros marcan la agenda de San Fermín de manera muy notoria". "No va a venir ningún alcalde ni ninguna presidenta a prohibir por decreto; es algo que tiene que surgir desde la sociedad", reitera.

Insiste en ese "eje" de la convivencia, razón por la que celebra la aprobación unánime en Junta de Portavoces de una declaración por la convivencia. Precisamente esto enlaza con una situación que se vive en Pamplona desde hace unos años: la procesión de San Fermín se ha venido politizando, convirtiéndose en un 'pasillo' de críticas, abucheos e insultos a la corporación municipal. Y por eso Asiron pide "responsabilidad y muchísima pedagogía".

"La crítica no puede ir más allá de donde termina el respeto; también un concejal debe poder subir y bajar Curia o pasar por San Saturnino sin ser insultado", agrega. Curia es una estrecha calle por la que transita la procesión de San Fermín en su recorrido entre el ayuntamiento, donde se recoge al santo, hasta el último 'momentico' junto a la catedral —antes de regresar a la plaza del Ayuntamiento—. Alcalde y concejales forman parte de esta tradición, como en tradición se ha convertido el insulto a los integrantes de la corporación.

Sin embargo, en los últimos años de la presión del momento se ha pasado a una situación insostenible: en 2022, el entonces alcalde, Enrique Maya (UPN) no sólo fue abucheado: le escupieron y llegaron a agredir. Cuatro años después de aquellos Sanfermines, seis personas han sido condenadas a penas de entre uno y 2,5 años de cárcel, si bien ninguno entrará en prisión si no cometen más delitos en los próximos tres años. Se les aplicó agravante de actuar por motivos ideológicos, y la atenuante de reparación del daño —uno de ellos, el que agredió a un policía local, pagó una indemnización de 27.000 euros—. Pero no pueden asistir a las fiestas de San Fermín durante dos años: ni a las vísperas, ni a la procesión, ni a los encierros.

Al hablar de la seguridad, Asiron se muestra convencido de que estas fiestas son "comparativamente seguras", con una altísima concienciación social y protocolos claros para actuar: "Pamplona es la peor ciudad del mundo para venir a cometer barrabasadas", zanja. Aún tiene algunos meses hasta que se celebren las próximas elecciones municipales, y hasta entonces, el alcalde garantiza un compromiso del "100%" con la ciudad y la misma ilusión que cuando asumió la alcaldía, con proyectos que aún tienen que "germinar y florecer".

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