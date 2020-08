A través de las redes sociales han circulado las indignantes imágenes del trato vejatorio que dos trabajadoras de una residencia de Terrassa han tenido con una anciana postrada en la cama.

En la grabación que acompaña a estas líneas se aprecia cómo una de las 'cuidadoras' insulta a la mujer mientras que su compañera se ríe continuamente siendo partícipe de la humillación.

"Te he dicho que te tienes que tomar la pastilla, ¿no lo entiendes?"

"Abre la pu** boca ya, vieja cascarrabias", dice una de las trabajadoras. Instantes después se le oye gritar: "La pastilla, te he dicho que te la tienes que tomar, ¿no lo entiendes? Si no te la quieres tomar, no te la tomes. Si te duelen los pies, o la cabeza, te vas a jod**".

La Generalitat investiga los hechos

Ante la gravedad de los hechos, la Generalitat ha anunciado que investigará lo ocurrido. La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha abierto una inspección al respecto.

"Ante estas imágenes que muestran un trato vejatorio en una residencia de ancianos, el departamento ha activado la inspección de servicios sociales", ha dicho en Twitter.

El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha pedido esclarecer lo ocurrido y evitar que algo así vuelva a repetirse. Asegura que se da "un comportamiento presuntamente ofensivo y no respetuoso con una de las personas ingresadas en este centro, con actitudes, tratamiento y lenguaje absolutamente intolerables".

Además, Ballart denuncia que "las imágenes y el sonido de estos vídeos son suficientemente expresivos de la situación que se produjo y de su incompatibilidad no sólo con el servicio público, sino también con el respeto a los derechos humanos más básicos".