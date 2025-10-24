Ahora

La Policía alerta sobre la estafa del falso mensaje para actualizar el número de tu vivienda: "Calma, tu pedido llegará"

Los detalles Los agentes han avisado sobre la estafa en la que se hacen pasar por servicios de logística indicando que el paquete no se ha podido entregar porque el pedido, supuestamente, no tiene número de casa.

Los fraudes informáticos son cada vez más habituales. Por este motivo, es importante estar alerta y tener cuidado cada vez que nos llegue un mensaje sospechoso pidiéndonos información o con un enlace en el que, supuestamente, tenemos que pinchar.

Ahora, la Policía ha querido alertar a través de sus rede sociales de un fraude por SMS donde intentan suplantar a los servicios de mensajería. En el texto que envían se informa de que "la entrega se ha suspendido porque su pedido no tiene número de casa. Actualice lo ante posible". Un mensaje que finalizan con un enlace en el que te piden entrar.

Sin embargo, es importante no hacer caso a este SMS, ya que se trata de una estafa. "Seguro que pusiste bien el número de tu casa al hacer el pedido. Compruébalo", ha destacado la Policía en la publicación que han compartido advirtiendo sobre el peligro de pinchar en el enlace.

De esta forma, dejan claro que este SMS es más bien del "repartidor de disgustos" que quiere nuestros datos. Por este motivo, piden calma. "El pedido llegará", han indicado.

