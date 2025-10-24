Ahora

La nave cuenta con depósitos de aceite

Un incendio declarado en una conservera de Santoña genera una espectacular columna de humo

Parte de la columna de humo generada tras el incendio declarado en una conservera de Santoña, Cantabria.Parte de la columna de humo generada tras el incendio declarado en una conservera de Santoña, Cantabria.Ayuntamiento de Santoña
Un incendio ha sido declarado a primera hora de la tarde de este viernes en una conservera del municipio cántabro de Santoña, informan servicios de Emergencias 112. El fuego ha generado una gran columna de humo visible en toda la zona.

Los efectivos que ya trabajan en el lugar de los hechos y que han recibido el aviso pasadas las 15:30 horas exponen que en principio no habría que lamentar heridos.

Asimismo, hasta el foco se han desplazado bomberos del Gobierno regional, de Castro Urdiales y de Santander, 061, Guardia Civil y Policía Local.

Por su parte, el Ayuntamiento de la localidad ha pedido precaución a los vecinos y ha recomendado que cierren las ventanas de sus viviendas para evitar la entrada de humo y que no se acerquen a la zona afectada.

Mientras, el alcalde, Jesús Gullart, ha indicado a EFE que el incendio está "en plena ebullición" y que la columna de humo negro es "muy densa, muy baja y muy tóxica".

A su vez, el viento está llevando el humo hacia el pueblo, por lo que ha pedido extremar la precaución. El regidor ha recordado que la nave, que pertenece a Conservas Crespo, cuenta con depósitos de aceite.

