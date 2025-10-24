Un incendio declarado en una conservera de Santoña genera una espectacular columna de humo

Parte de la columna de humo generada tras el incendio declarado en una conservera de Santoña, Cantabria.

Los detalles Los efectivos que ya trabajan en el lugar de los hechos y que han recibido el aviso pasadas las 15:30 horas exponen que en principio no habría que lamentar heridos.

Un incendio se ha declarado en una conservera del municipio cántabro de Santoña, generando una gran columna de humo visible en la zona, según informan los servicios de Emergencias 112. El fuego, que comenzó alrededor de las 15:30 horas, no ha causado heridos, según los primeros informes. Bomberos del Gobierno regional, de Castro Urdiales y de Santander, junto con 061, Guardia Civil y Policía Local, trabajan en el lugar. El Ayuntamiento ha pedido a los vecinos cerrar las ventanas y evitar acercarse. El alcalde, Jesús Gullart, ha señalado que el humo es "muy denso, muy bajo y muy tóxico". Además, el viento lleva el humo hacia el pueblo, aumentando el riesgo. La nave afectada pertenece a Conservas Crespo y contiene depósitos de aceite.

Un incendio ha sido declarado a primera hora de la tarde de este viernes en una conservera del municipio cántabro de Santoña, informan servicios de Emergencias 112. El fuego ha generado una gran columna de humo visible en toda la zona.

Los efectivos que ya trabajan en el lugar de los hechos y que han recibido el aviso pasadas las 15:30 horas exponen que en principio no habría que lamentar heridos.

Asimismo, hasta el foco se han desplazado bomberos del Gobierno regional, de Castro Urdiales y de Santander, 061, Guardia Civil y Policía Local.

Por su parte, el Ayuntamiento de la localidad ha pedido precaución a los vecinos y ha recomendado que cierren las ventanas de sus viviendas para evitar la entrada de humo y que no se acerquen a la zona afectada.

Mientras, el alcalde, Jesús Gullart, ha indicado a EFE que el incendio está "en plena ebullición" y que la columna de humo negro es "muy densa, muy baja y muy tóxica".

A su vez, el viento está llevando el humo hacia el pueblo, por lo que ha pedido extremar la precaución. El regidor ha recordado que la nave, que pertenece a Conservas Crespo, cuenta con depósitos de aceite.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.