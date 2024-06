Dos años y medio después de la desaparición de Francisco de Pablo Paez, y a falta de que las pruebas de ADN confirmen que el cuerpo que han encontrado en una finca de Aldea del Fresno, Madrid, sea el de 'Francis'; su madre Juana ha encontrado una pizca de alivio entre el dolor y ha hablado para este medio de comunicación.

"Estoy totalmente rota porque era mi único hijo. Es horrible", ha dicho esta madre, que nunca dejó de buscar a su hijo desde que desapareciera el 21 de marzo de 2022 sin dejar ni rastro tras salir del piso de alquiler que tenía en el madrileño barrio de Hortaleza. Los últimos que le vieron con vida fueron dos de sus amigos con los que había estado jugando a videojuegos.

"Seguro que ese va a ser mi hijo", dice, y pide a los médicos forenses que le dejen "ver una mano o un pie" para cerciorarse que se trata de su hijo. Pero se lo han impedido.

Desde el día que desapareció Francis no ha dejado de buscarle, lo ha hecho incluso en los lugares más peligrosos de Madrid ya que, como contó durante la investigación, su hijo era toxicómano y frecuentaba lugares como la Cañada Real o la Colonia Marconi. Juana también ha estado en "televisiones y periódicos" hablando de la desaparición de su hijo para que le ayudaran a encontrarle y pidiendo colaboración a la ciudadanía para que se pusieran en contacto con ella o las fuerzas de seguridad del Estado si sabían cualquier detalle sobre su paradero. "No he parado de buscarle", relata esta mujer rota de dolor.

Juana también contó que, meses antes de morir, su hijo Francisco sufrió un robo de cocaína valorado en unos 15.000 euros en su propia casa. Sin embargo, por el momento, se descarta que el homicidio esté relacionado con un ajuste de cuentas. "Su muerte no está relacionada con ese robo", sostiene esta madre.

"Me falta la alegría y las ganas de hacer cosas", se lamenta Juana, quien también hace referencia a las "malas noches y la falta de sueño" que aparecieron tras la desaparición de su hijo. "Me faltan las ganas de obligarme a hacer cosas en la vida", declara en este vídeo, donde no esconde su dolor.

Por el momento, hay seis personas detenidas, incluido el presunto autor del asesinato, después de que se haya encontrado un cuerpo sin vida en una finca de Aldea del Fresno, Madrid, que podría ser el del joven de 32 años, Francisco de Pablo Páez, desaparecido en marzo del 2022.