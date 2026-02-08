Ahora

Tras el temporal

Vecinos de Grazalema vuelven a casa por unos minutos con los nervios a flor de piel: "A ver qué nos encontramos"

El contexto Los desalojados han visitado sus hogares junto a la Guardia Civil para recoger enseres o dar de comer a sus animales: muchos de ellos se quedaron en las viviendas.

Vecinos de Grazalema vuelven a casa durante unos minutos para recoger enseres.
El municipio gaditano de Grazalema ha sido uno de los más afectados tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta. Tanto es así que el agua brotaba del suelo y salía por los enchufes de las paredes, motivo por el que la estructura de la localidad comenzó a estar en peligro y sus vecinos abandonaron sus casas sin saber cómo y de qué manera volverían.

La situación crítica obligó a la Guardia Civil a desalojar a todos sus habitantes y en apenas segundos, estos recogieron en pequeñas bolsas algo de ropa y objetos esenciales. La mayoría se fueron hace cuatro días con lágrimas en los ojos, miedo y angustia.

Este domingo, han vuelto a sus casas acompañados de un sol que no veían desde hace días, pero no lo hacen para quedarse ya que de nuevo, la Benemérita les acompañaba. Han podido subir unos minutos para recoger enseres o dar de comer a sus animales.

"Hemos recogido ropa y el pajarito. Gracias a la Virgen del Carmen nos lo hemos encontrado muy bien porque lo que dejamos era un desastre... Ahora hemos visto un poco de humedad pero todo muy bien", narra una vecina emocionada.

Eso sí, los desalojados han vuelto en turnos y por calles concretas que no tuvieran riesgo alguno. Este sábado los técnicos revisaron las zonas que eran seguras para poder transitar y por su parte, los agentes han advertido de las precauciones que deben tener en todo momento.

Muchos de ellos han vuelto a sus viviendas pero también a sus negocios, cuyo estado desconocían y por el cual estaban preocupados. "Yo tengo una pastelería, panadería, una tienda con todos los productos... Nos vinimos ya con todo con mucha agua, no sé como está, estuvimos dos días trabajando sacando agua para salvar los motores de las neveras", dice un hombre antes de conocer cómo estaba su tienda.

"A ver lo que nos encontramos", es una de las frases más repetidas en un panorma de incertidumbre ante poder volver por fín a casa aunque solo sea unos minutos.

