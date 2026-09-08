Locos por el oro de las iglesias: las joyas de las vírgenes son el nuevo botín entre los ladrones de Badajoz

Los detalles Solo con las joyas de la Virgen del Rosario, los delincuentes se hicieron con un botín de unos 50.000 euros. Robaron dos coronas, un collar y diversas alhajas donadas por los feligreses.

Los ladrones han encontrado un nuevo objetivo: las iglesias. Concretamente, en el sur de Badajoz, en solo unos días, los delincuentes han entrado en hasta tres para desvalijarlas. Se han llevado las joyas de las vírgenes, bienes que en su gran mayoría son donaciones de los propios feligreses.

Por ello, la archidiócesis ha pedido a todos los curas de la zona que extremen la seguridad. Que pongan cámaras de vigilancia y empiecen a utilizar cajas fuertes en las iglesias.

Porque unos ladrones entraron en uno de estos lugares de rezo, forzando la puerta lateral, para llevarse las joyas de la Virgen del Rosario. En total: dos coronas, un collar y diversas joyas que habían sido donaciones de feligreses y que estaban valoradas en 50.000 euros.

"Lo que se siente es un dolor y una preocupación grandes, porque estamos vendidos", ha lamentado el párroco de la Iglesia de Santa Catalina, de Jerez de los Caballeros. En este caso, la alarma sonó y la cámara consiguió captar a al menos tres ladrones, que, según ha asegurado la Guardia Civil, ya están siendo buscados.

Este primer robo sucedió en la madrugada del pasado viernes. Nada más llegar la noticia a los vecinos, en el Valle de Santa Ana decidieron revisar su virgen y sus joyas. Así, descubrieron que había sido desvalijada. Cuatro medallones de oro, un broche, cuatro anillos y una alianza habían desaparecido y estaban valorados en unos 4.000 euros.

Otro robo que ha dejado mucho dolor entre los creyentes que habían llegado a "quitarse de comer para poder hacerle una ofrenda a la virgen".

En Barcarrota, el último robo a la Virgen de Soterraño lo descubrieron el 30 de agosto. En este tercer caso, se llevaron joyas por valor de unos 20.000 euros. Aunque a los feligreses les importa más que se trataba de "promesas a la virgen" que lo económico.

Se han producido tres robos en iglesias en menos de una semana, en la misma zona y en pueblos muy cercanos. Por eso la archidiócesis de Badajoz ha enviado una carta a curas y párrocos para extremar la vigilancia. Piden denunciar de inmediato y hacer fotografías de las joyas, con el objetivo de ponérselo más difícil a los ladrones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido