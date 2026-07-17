Un Ferrari anfibio escolta a la Virgen del Carmen en Málaga y levanta la polémica: así se unió a la procesión

Devotos de la Virgen del Carmen critican que el vehículo de lujo, cuyo alquiler cuesta 300 euros al día, hiciera acto de aparición en la playa durante el paso de la patrona de los pescadores.

Ayer en muchos municipios de España se celebraba la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, y en muchos casos suele ser tradición que muchas embarcaciones acompañen a la virgen.

Lo que no es tan común es lo que se vio en Málaga cuando un Ferrari anfibio se unió a los festejos, situándose a muy pocos metros de los bañistas.

La presencia del vehículo ha levantado polémica, ya que hay mucha gente devota de la virgen que lo ha considerado una falta de respeto que el vehículo de lujo, cuyo alquiler cuesta 300 euros al día, apareciera entre humildes embarcaciones de pescadores.

Choque en otra procesión del Carmen

En otra procesión del Carmen un barco pesquero y un velero colisionaban en plena mar, dejando imágenes impactantes cuando el mástil del velero se partía y se caía. Afortunadamente no ha habido heridos.

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