La Guardia Civil afirma en un informe que no se pudo anticipar la magnitud de la entrada masiva de migrantes en Ceuta

Los detalles La Benemérita ha entregado el escrito a la jueza Tardón, en el que respalda la versión del Gobierno, aunque no entra ni en qué fue lo que provocó la llegada ni en qué papel jugó Marruecos.

La investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta avanza con la entrega del informe de la Guardia Civil a la jueza Tardón, que no aborda la implicación de Marruecos ni las causas del suceso, ya que no fue solicitado por la magistrada. El informe confirma que hubo comunicaciones previas con organismos como el CNI, pero ninguna anticipó la magnitud de los hechos. Mientras, Alberto Núñez Feijóo sugiere posibles responsabilidades penales para el Gobierno, aunque el magistrado Joaquim Bosch aclara que no es responsabilidad penal del Ejecutivo. La jueza Tardón cuenta con el respaldo de la Audiencia Nacional, en medio de tensiones con Interior.

La investigación de la entrada masiva de migrantes en Ceuta avanza. Este viernes, la Guardia Civil ha entregado a la jueza Tardón su informe, en el que no habla de si Marruecos participó o no, ni entra en qué fue lo que provocó esa entrada masiva. En este sentido, cabe destacar que no lo hace porque la magistrada no le preguntó sobre esto a la Guardia Civil.

Tardón quería saber cuántos fallecidos hubo y si había informes previos sobre esa entrada masiva. La Benemérita señala al respecto que hubo comunicaciones previas con organismos como el CNI, pero ninguna de ellas avisaba sobre la dimensión de lo que iba a ocurrir.

Mientras, Alberto Núñez Feijóo insiste en insinuar que que la crisis de Ceuta tendrá responsabilidades penales para el Gobierno. "Habrá consecuencias políticas y judiciales", ha asegurado el presidente del Partido Popular este viernes desde Alhaurín el Grande, Málaga.

Ya lo dijo este jueves, personalizando, además, en Pedro Sánchez: "La va a pagar ante la justicia", advirtió. Sin embargo, al ser preguntado por laSexta sobre si pretendía decir que acabaría procesado, el líder del PP rebaja bastante los decibelios, expresando que él ha dicho que, "como todo el mundo, tiene que dar cuentas".

Lo cierto es que, tal y como ha subrayado el magistrado Joaquim Bosch, "esto no puede ser responsabilidad penal del Gobierno", sino que "será responsabilidad penal de quienes hayan desencadenado esa entrada masiva".

De hecho, el informe de apenas cinco páginas de la Guardia Civil respalda la versión de Pedro Sánchez, quien declaró que ninguna de las comunicaciones previas "previó la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo".

Y mientras la jueza Tardón avanza, crece el choque con Interior, después de que Marlaska se quejara por escrito de que la magistrada pidiera a los agentes del CENIF mantener su informe bajo reserva. Cuca Gamarra ha criticado al respecto que "él sabe que es lo que debía hacer la magistrada, pero lo que ha hecho ha sido atacarla".

Ante esta situación, la justicia cierra filas con Tardón este viernes, contando, además, con el "absoluto respaldo" de la Audiencia Nacional.

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