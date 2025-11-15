Ahora

Crimen

Una menor de edad mata a su cuñada a puñaladas en Candamo, Asturias

¿Qué ha pasado? Según ha confirmado la Guardia Civil, el suceso se ha producido a las 16.05 horas de este sábado. La autora de los hechos huyó del lugar de inmediato y poco después fue detenida en una estación de tren.

Una menor de edad ha apuñalado y matado este sábado a su cuñada en la localidad de Aces, en Candamo (Asturias), según ha informado la Guardia Civil.

En un comunicado del Instituto Armado, se especifica que el suceso se ha producido sobre las 16:05 horas de este sábado cuando los agentes han tenido conocimiento de los hechos.

Trasladadas dos patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Piedras Blancas, han encontrado a la víctima en estado grave y han intentado reanimarla, algo que finalmente no ha sido posible. La mujer ha muerto a las 17.00 horas.

La autora, por su parte, ha huido inmediatamente del lugar tras cometer el crimen. Finalmente ha sido localizada a las 16:30 horas en las inmediaciones de la estación de FEVE, cuando ha sido detenida.

