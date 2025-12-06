Detenido un joven de 25 años por la muerte de su padre en San Blas-Canillejas (Madrid)

Imagen de un vehículo de la Policía Municipal de Madrid.

La Policía Municipal ha detenido a un joven de 25 años como presunto autor del homicidio de su padre, quien falleció en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas. El arrestado, que podría sufrir un trastorno psiquiátrico, ha sido acusado de homicidio, con el caso en manos del grupo 5 de homicidios de la Policía Nacional. La víctima, de 59 años, murió tras ser agredida con un arma blanca en su vivienda de la calle Fenelón. Emergencias 112 recibió llamadas alertando del incidente a las 20:20 horas. Los vecinos, que escucharon gritos, avisaron rápidamente a la Policía.

Este hombre, con un posible trastorno psiquiátrico, ha sido arrestado como presunto autor de un delito de homicidio y el caso ha quedado a cargo del grupo 5 de homicidios de la Policía Nacional. 'TeleMadrid' ha informado de que sufría brotes psicóticos.

La víctima de 59 años resultó muerto a última hora de la tarde de este viernes al ser agredido con un arma blanca en una vivienda de la calle Fenelón.

Según fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el centro coordinador recibió sobre las 20:20 horas varias llamadas alertando de la agresión.

A su llegada, las asistencias del SUMMA 112 solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, que presentaba varias heridas incisas.

Los vecinos aseguran que de normal, el joven apenas hablaba y que escucharon gritos y golpes en el domicilio, por lo que llamaron rápidamente a la Policía, adelanta el mencionado medio.

