Ahora

Posible parricidio

Detenido un joven de 25 años por la muerte de su padre en San Blas-Canillejas (Madrid)

Los detalles Este hombre, con un posible trastorno psiquiátrico, ha sido arrestado como presunto autor de un delito de homicidio.

La Policía Nacional interviene 150.000 dosis de anabolizantes en comercios de MadridImagen de un vehículo de la Policía Municipal de Madrid. EFE/Archivo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Municipal ha detenido a un joven de 25 años como presunto autor de la muerte de su padre, que falleció este viernes en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas por un posible apuñalamiento.

Este hombre, con un posible trastorno psiquiátrico, ha sido arrestado como presunto autor de un delito de homicidio y el caso ha quedado a cargo del grupo 5 de homicidios de la Policía Nacional. 'TeleMadrid' ha informado de que sufría brotes psicóticos.

La víctima de 59 años resultó muerto a última hora de la tarde de este viernes al ser agredido con un arma blanca en una vivienda de la calle Fenelón.

Según fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el centro coordinador recibió sobre las 20:20 horas varias llamadas alertando de la agresión.

A su llegada, las asistencias del SUMMA 112 solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, que presentaba varias heridas incisas.

Los vecinos aseguran que de normal, el joven apenas hablaba y que escucharon gritos y golpes en el domicilio, por lo que llamaron rápidamente a la Policía, adelanta el mencionado medio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Anteriores jefes de Urgencias en el Hospital de Torrejón ya cambiaban los colores a los pacientes durante los triajes
  2. Sánchez y Feijóo se enzarzan en el aniversario de la Constitución: "Los que dicen que España camina en una dictadura son los que la apoyan"
  3. Sánchez reconoce un "error en cuanto a la velocidad" para tratar las denuncias contra Salazar
  4. Radiografía de los mensajes de la DANA: mientras Mazón no respondía los valencianos estaban "sumergidos"
  5. Illa encarga la auditoría de los cinco centros que trabajan con el virus de la peste porcina
  6. Una mujer muere tras caer desde un décimo piso en Madrid junto a dos niños de tres años, que se encuentran graves