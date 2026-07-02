Dos jóvenes apalean a un hombre en Benidorm para robarle y después le quitan el bolso a una mujer británica

Uno de los jóvenes le propinó puñetazos y patadas al señor, de 68 años, y, cuando estaba aturdido, le robó la cartera. Los ladrones cuentan con antecedentes y, como señala Leo Álvarez, "se dedican a esto".

Un hombre de 68 años ha sido agredido por dos jóvenes en Benidorm, Valencia. Como se puede ver en las imágenes, uno le da un puñetazo que hace que termine en el suelo y, después, le patea salvajemente. Mientras el señor está en el suelo, aturdido, el chico le mete la mano en el bolsillo para robarle la cartera. Las imágenes fueron captadas por una cámara.

"Le podrían haber matado", expone Leo Álvarez. El señor, por fortuna, se encuentra bien a pesar de la brutalidad de la agresión. El periodista expone que fue atendido por los servicios de emergencia e ingresó en un hospital, pero se encuentra fuera de peligro.

Álvarez explica que después de agredir a este señor, el agresor y su compinche robaron el bolso a una señora británica de 54 años. "Allí había gente", expone el periodista, y esto permitió que fueran retenidos hasta que llegó la policía.

"Se dedican a esto, es su trabajo", expone Álvarez. El periodista cuenta que tienen 20 y 18 años, y uno es de español mientras que el otro es nacido en Rumanía. "Han sido detenidos por la Policía Nacional por lesiones, robo con violencia y hurto", indica.

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