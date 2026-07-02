¿Cómo podemos enfriar el coche rápido? Más Vale Tarde explica el método japonés para conseguirlo

Aparcar el coche al sol puede suponer que su interior alcance hasta 70 grados convirtiéndose en un auténtico horno. Pero existe una manera sencilla y rápida de reducir la temperatura del interior.

En ocasiones es inevitable aparcar el coche al sol. Las altas temperaturas, además, provocan que el interior pueda llegar a alcanzar temperaturas de 70 grados. Como señala Joanna Ivars, podemos encontrar el reposacabezas 67 grados mientras que los asientos pueden llegar a los 54 grados.

"En este caso, la ciencia dice que estos 67 o estos 54 grados no necesariamente tienen que ser cuando en el exterior hay 39 grados", indica la meteoróloga de laSexta. Así, cuando en el exterior hay temperaturas más bajas también se podrían alcanzar esas temperaturas.

Iñaki López señala que existe un método muy sencillo para conseguir refrigerar el coche en tiempo récord. Este es conocido como el 'método japonés'. Carla Mayol es la encargada de explicar el paso a paso.

La reportera cuenta que el primer paso es abrir la ventanilla del lado del conductor. Después, se cierra la puerta y nos trasladamos hasta el lado del copiloto. Seguidamente, se abre la puerta del copiloto y se comienza a mover como si fuera un abanico gigante. Esto permite que el aire caliente concentrado en el interior del vehículo salga por la ventana.

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