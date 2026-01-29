El Gobierno vasco detecta que se han administrado otras dos vacunas caducadas: hay 78 potenciales afectados

Los detalles El error se ha dado en la vacuna tetravalente, que podría haber afectado a 49 pacientes, y con la triple vírica, con 29 posibles casos.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha identificado dos nuevos tipos de vacunas caducadas, aparte de la hexavalente previamente detectada. Estas incidencias afectan a 78 potenciales pacientes: 49 con la vacuna tetravalente y 29 con la triple vírica, aunque sin riesgo de efectos adversos. El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha explicado que de las 253 personas afectadas por la primera vacuna, menos de 30 necesitarán revacunación. Osakidetza ha contactado con las familias afectadas y ha creado un Comité de Investigación para esclarecer lo sucedido y mejorar la gestión de vacunas.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha identificado otros dos tipos de vacunas caducadas, distintas a la detectada anteriormente que fue administrada a 253 personas, y que en estos nuevos casos habrían afectado a 78 potenciales pacientes, según ha informado este jueves el consejero de Salud, Alberto Martínez.

Se trata de dos nuevas incidencias registradas por Osakidetza, una primera relacionada con la vacuna tetravalente (difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis), que podría afectar a 49 pacientes, y una segunda con la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis), con 29 casos potenciales, todos ellos sin riesgo de efectos adversos para la salud de las personas afectadas.

El consejero de Salud y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, han comparecido este jueves ante los medios de comunicación en la capital vizcaína para dar a conocer nuevos detalles sobre la información recabada en relación al suministro por parte del Servicio Vasco de Salud de un lote de vacunas caducadas.

Martínez ha precisado que, de las 253 personas afectadas por la primera vacuna hexavalente caducada que fue detectada, finalmente serán "probablemente menos de 30" las que tengan que ser inoculadas de nuevo, y no las 103 que Osakidetza había previsto revacunar.

"Con el análisis caso a caso y habiéndose contrastado los historiales médicos, se ha comprobado que en muchos casos no es necesaria la revacunación, ya que se ha tratado de un problema de registro", pues en vacunas que requieren varias inoculaciones, el sistema establece por defecto el lote previo de las dosis ya suministradas, según ha explicado el consejero.

También ha confirmado que Osakidetza ya se ha puesto en contacto con todas las familias afectadas, y que son solo "algunos pocos" a quienes no se ha podido localizar. "Incluso algunos menores ya están revacunados", ha señalado.

Investigación de lo sucedido

Según ha informado el titular de Salud del Gobierno Vasco, la investigación sobre la vacuna hexavalente ha permitido al departamento conocer "tres casos de uso de vacuna caducada que no habían sido comunicados internamente". La primera incidencia ha sido registrada en la OSI-Basurto, en Bilbao, vinculada a la citada vacuna y realizada en el mes de noviembre.

La segunda incidencia, de la que han tenido conocimiento este jueves a través de una madre, está relacionada con la vacuna tetravalente (difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis), que se administra a los cuatro años, y la tercera, con la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis), ha sido comunicada esta misma mañana por la unidad de farmacia de una OSI.

No obstante, Martínez ha precisado que la información recabada "no es poca, pero no es toda, no es completa". "Seguimos en la obtención de más datos para proceder de forma inminente", ha destacado el consejero, quien ha avanzado que durante la tarde de este jueves se emitirá desde Salud pública una recomendación de actuación.

Sobre los posibles afectados con estas dos nuevas vacunas detectadas, ha apuntado que la forma de proceder es identificar a esos pacientes "uno a uno", confirmar que han sido vacunados y evaluar el "nivel de registro" que han tenido en el sistema, cotejándolo con la cartilla de vacunación, que refleja tanto el número de lote como la fecha de caducidad real.

Por último, ha anunciado que se ha creado un Comité de Investigación y Trazabilidad de Vacunas, con el objetivo de "esclarecer lo sucedido" en los casos detectados, así como impulsar una "investigación más estructural de la gestión y trazabilidad" de todas las vacunas que administra Osakidetza y "medidas correctoras para incrementar la seguridad del paciente".

