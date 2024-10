Los condenados por la trama de abusos a menores que ha conmocionado Murcia siguen en libertad. Un equipo de laSexta noticias ha localizado a dos de ellos. Los dos están ya jubilados y siguen con su vida.

Jose Jara Albero intenta ocultar su cara a las cámaras de laSexta. "Qué te vayas a tomar por culo", espeta indignado ante la presencia mediática. Fue condenado a seis meses de prisión por un delito de prostitución y corrupción de menores. Pero aún hoy lo sigue negando. "Yo no soy nada de eso", explica. Pero la sentencia dice algo muy diferente y él mismo lo reconoció en el acuerdo de conformidad.

Su mujer también asegura que no es cierto. "Yo sé que mi marido es incapaz de hacer eso pese a que se ha conformado", le defiende.

Otro hombre cierra la puerta a nuestras cámaras. Se llama Juan Martínez Fernández y también está condenado. Trabajaba como enterrador y fue condenado a cinco meses por prostitución de menores.

Niñas que formaban parte de una trama con al menos 11 víctimas, que con dificultad durante la instrucción declararon el infierno vivido. "No sabía qué hacer en ese momento. No tenía ni idea, no había hecho nada de eso", explicaba una de ellas. A ella la prostituyeron en un despacho de abogados. Cuenta que necesitaba el dinero, con su padre y su madre sin trabajo.

A otra la embaucaron cuando buscaba trabajo de cuidadora y terminó aceptando dar masajes a hombres mayores. "Masajes y me tocaban sin ropa", explica. Los agresores sabían que era menores. Una pesadilla que no tendrían que haber sufrido.