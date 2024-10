Una de las víctimas de la trama de prostitución de menores en Murcia ha hablado con laSexta acerca del infierno que sufrió cuando solo tenía 15 años. La joven cuenta abiertamente que fue agredida sexualmente y que, desde entonces, no tiene vida.

"Tenía 15 años y me manipularon con una amiga a través de otra. Nos dijeron que solo era hablar, que pagaban solo por hablar. A mí me agredieron sexualmente y me obligaron a hacer cosas que no tenía que haber hecho", cuenta la joven.

La víctima asegura que estaban "sometidas", con sus agresores amenazando al asegurarlas que "matarían a sus familias". "Tengo ansiedad, no quiero salir de mi casa. Ni como, ni duermo. No tengo vida", confiesa.

El juez la ha citado a ella y a otras víctimas este miércoles para que valoren las rebajas de las condenas. Si nada cambia, las personas que abusaron de las menores no irán a la cárcel.

Este lunes, laSexta tuvo acceso a los escenarios del horror en los que explotaron sexualmente a las niñas de la red de prostitución de menores que operaba en Murcia. Uno de ellos era el domicilio de Ruth Karina, una de las tres proxenetas que lideraban la organización. En ese dúplex vivía ella con su marido, también imputado y con su hijo, pero además, este inmueble situado junto a un colegio funcionaba como prostíbulo clandestino.

Los testimonios de las menores fueron clave para reconstruir todo el entramado que movía esta red de explotación y poder llegar a los ocho clientes que demandaban sus servicios. Los 13 implicados están condenados a penas menores de dos años porque el juicio ha tardado diez años en celebrarse y porque todos han reconocido los hechos. Pero ahora mismo están a la espera de que la semana que viene se celebre ese trámite de rebaja de condena.