Desarticulada una estructura criminal especializada en el tráfico marítimo de personas en el Mediterráneo

Los detalles Esta operación internacional se ha saldado con 77 detenidos, de los cuales 27 han ingresado ya en prisión preventiva. La red funcionaba como una auténtica empresa logística de transporte marítimo clandestino entre Europa y Argelia.

En una operación conjunta de la Guardia Civil y EUROPOL, se ha desarticulado una de las mayores redes criminales de tráfico marítimo de personas en el Mediterráneo. La estructura utilizaba embarcaciones de alta velocidad para transportar drogas a Argelia y migrantes a España, con destinos en Almería, Murcia, Cartagena, Alicante e Ibiza. Se incautaron 18 embarcaciones valoradas en más de cinco millones de euros. La red es responsable de 64 episodios migratorios, introduciendo a más de 2.000 migrantes y generando más de 24 millones de euros. Hay 78 detenidos, incluidos cuatro líderes y un 'hawalader'. La investigación comenzó en 2023.

En una operación conjunta de la Guardia Civil con la colaboración de EUROPOL, se ha desarticulado una de las mayores estructuras criminales especializadas en el tráfico marítimo de personas en el Mediterráneo.

Para este fin, utilizaban embarcaciones de alta velocidad para transportar drogas desde España hasta Argelia y, en el trayecto de retorno, trasladar migrantes de manera irregular hasta las costas de Almería, Murcia, Cartagena, Alicante e Ibiza. Durante la investigación se han incautado 18 embarcaciones de alta velocidad (EAV) valoradas en más de cinco millones de euros.

Se les considera responsables de al menos 64 episodios migratorios mediante los que habrían introducido en nuestro país a más de 2.000 migrantes, obteniendo beneficios superiores a los 24 millones de euros. Hacían uso de métodos muy violentos para proteger las embarcaciones y repeler la actuación de los agentes.

Hay un total de 78 personas detenidas, de las cuales 27 han ingresado en prisión provisional. Entre los arrestados se encuentran cuatro de los responsables del entramado, considerados Objetivos de Alto Valor por las autoridades, así como el denominado 'hawalader', encargado de la infraestructura económica.

Una investigación iniciada en 2023

Por su parte, y según detalla EFE, que acompañó a Europol, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) y la Guardia Civil durante el operativo, la red funcionaba como una auténtica empresa logística de transporte marítimo clandestino entre Europa y Argelia, prestando también servicios a otros grupos de delincuencia organizada.

La investigación se inició en 2023, y no está vinculada con la reciente crisis migratoria en Ceuta, y ha documentado 64 travesías en las que la red habría introducido en España a más de 2.000 migrantes, a los que cobraba hasta 12.000 euros por el viaje.

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