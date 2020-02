Para la mujer de Ángel Hernández los cuidados paliativos que ahora defiende el PP no fueron suficientes. "María José ya estaba en cuidados paliativos, estaba tomando morfina y eso no le hacía nada".

La ayudó a morir hace menos de un año, en abril de 2019 y por eso ahora no entiende la posición de la derecha contra la ley de la Eutanasia. "Si no quieren acogerse a esta ley no se tienen por qué, porque no obliga, pero que nos dejen a los demás que la necesitamos que la podamos tener ahí", ha espetado.

María José Carrasco esperó durante años la ley que hoy ha empezado a tramitarse. Para su marido es la ley que acaba con el sufrimiento. "Cruzaremos el río de la sinrazón", ha añadido Hernández, que lo hace nervioso, emocionado y "con la esperanza definitiva de que se vaya a aprobar".

Desea que con su aprobación nadie se vea más en su situación. Ángel fue detenido tras inculparse por haber suministrado pentotal sódico a su mujer, y al quedar en libertad aseguró que hasta que no aprobaran la ley de eutanasia él iba "a seguir".

Con su caso en un Juzgado de violencia sobre la mujer a la espera de que Supremo se pronuncie, Ángel ha visto por fin llegar al Congreso la ley por la que tanto luchó Maria José.