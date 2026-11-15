Juan Luis Delgado, el ginecólogo que considera un "panfleto infumable" informar por escrito de las malformaciones de un feto

Los detalles La Plataforma de Mujeres Embarazadas Expulsadas de la Sanidad Pública de Murcia ha pedido que no vuelva a formar parte del comité clínico que evalúa determinados abortos tras la semana 22. Han reunido ya casi 2.000 firmas.

La plataforma de mujeres embarazadas expulsadas de la sanidad pública en Murcia solicita que Juan Luis Delgado, jefe de Medicina Materno-Fetal del hospital Virgen de la Arrixaca, no forme parte del comité clínico que evalúa abortos después de la semana 22. Delgado ha sido criticado por falta de información y retrasos en diagnósticos que afectaron el derecho a abortar de varias mujeres. Con casi 2.000 firmas y denuncias ante el Colegio de Médicos, las mujeres cuestionan su imparcialidad y objetividad, dado su rechazo público al aborto y su vinculación con grupos religiosos conservadores. Ginecólogos de su servicio también denuncian presiones ideológicas.

La Plataforma de Mujeres Embarazadas Expulsadas de la Sanidad Pública de Murcia pide que Juan Luis Delgado no vuelva a formar parte del comité clínico que evalúa determinados abortos después de la semana 22. El jefe de Medicina Materno-Fetal del hospital Virgen de la Arrixaca ha sido cuestionado por mujeres que denuncian falta de información y retrasos en los diagnósticos que condicionaron su derecho a abortar. Ya han reunido casi 2.000 firmas y han llevado sus denuncias ante el Colegio de Médicos.

"No podemos estar escribiendo absolutamente todo. Entonces yo tendría que escribir un panfleto después de acabar el informe ecográfico que es infumable". Es la respuesta del ginecólogo Juan Luis Delgado cuando, en pleno juicio, le preguntan por qué no se informó por escrito a una embarazada de las posibles consecuencias de las anomalías detectadas en su feto.

Lo que para él era un "panfleto infumable" para la mujer denunciante era información fundamental para decidir si quería continuar con su embarazo o abortar. En 2023, el Servicio Murciano de Salud fue condenado a indemnizarla con 300.000 euros por la falta de información denunciada.

Pero no es la única familia que ha cuestionado la atención prestada en la unidad que dirige Delgado. En las últimas semanas se han celebrado otros dos juicios relacionados con la asistencia de su servicio.

Uno de ellos es el de Virginia, nombre ficticio para proteger su identidad, que denuncia falta de información, retrasos y presiones cuando decidió abortar. LaSexta ya contó su historia y ahora ha vuelto a relatar cómo, el día que comunicó su decisión, Delgado le realizó una ecografía y puso el latido del corazón de su bebé a todo volumen.

El otro procedimiento es el de una familia cuyo hijo tiene actualmente diez años y padece una enfermedad grave. Sus padres denuncian que nunca recibieron toda la información sobre las posibles consecuencias de las anomalías detectadas durante el embarazo. Delgado asesoró a la ginecóloga que seguía aquel embarazo. Nada más nacer el niño estuvo a punto de morir hasta en dos ocasiones según la familia. Ahora necesita cuidados constantes y cuando sufre una crisis no puede ir al colegio. El año pasado faltó un 60% de los días lectivos.

Un discurso paternalista

En el mismo juicio, Delgado también describió cómo, según él, reaccionan las embarazadas cuando reciben un diagnóstico complicado.

"Las madres cuando aparece un hallazgo en un bebé es como si se les cayera el techo encima. De repente se bloquean, entran en pánico, no escuchan ya nada, se agobian muchísimo". Un discurso que contrasta con las denuncias de mujeres que aseguran que esa falta de información les impidió decidir con libertad.

Delgado también ha expresado públicamente su rechazo al aborto y se ha definido como ginecólogo cristiano. Ha estado vinculado al Opus Dei y forma parte de los llamados Kikos, una de las corrientes más conservadoras de la Iglesia católica. En otra entrevista llegó a afirmar que la sociedad huye del sufrimiento y que eso la hace más débil.

Ginecólogos de su servicio denuncian presiones

Las críticas a Delgado no proceden únicamente de las pacientes. Ginecólogos de su propia unidad han asegurado a laSexta que no se sienten libres para trabajar en los casos relacionados con el aborto.

Uno de ellos denuncia que hay cargos intermedios, refiriéndose a Delgado, que imponen sus convicciones religiosas y sus criterios ideológicos al resto de profesionales. "En el caso de que alguien se desvíe, se pasa al señalamiento, al aislamiento y a la limitación profesional", asegura.

Su presencia en el comité clínico, cuestionada

Además de dirigir la Unidad de Medicina Materno-Fetal de La Arrixaca, Delgado forma parte del comité clínico de Murcia. Este órgano interviene en la valoración y confirmación de determinados diagnósticos de enfermedades fetales extremadamente graves e incurables que permiten acogerse a uno de los supuestos legales de interrupción del embarazo después de la semana 22.

La ley establece que no pueden formar parte de estos comités los profesionales inscritos en el registro de objetores de conciencia, ni quienes hayan estado inscritos en los tres años anteriores.

Delgado ya había expresado públicamente su objeción de conciencia. En una entrevista en el programa Salvados defendió su postura ante el aborto: "Soy objetor de conciencia porque pienso que la medicina la estudié para curar".

Su presencia en el comité es precisamente una de las cuestiones que denuncian las asociaciones de mujeres. La plataforma de embarazadas expulsadas de la sanidad pública lleva años cuestionando su continuidad.

"Entendemos que no es imparcial y no es objetivo para estar en un comité clínico. Cada vez que se renueva el comité, que es cada dos años, vuelve a aparecer este mismo señor. No cambia. Siempre es el mismo", denuncia su portavoz.

Las asociaciones han reunido casi 2.000 firmas para pedir que Delgado no vuelva a formar parte del comité clínico y han presentado sus denuncias ante el Colegio de Médicos.

La Consejería de Salud de Murcia asegura que cumple los requisitos legales y que ninguno de los miembros del comité figura en el registro de objetores de conciencia. También garantiza que se respetará este requisito en la próxima renovación de su composición.

LaSexta solicitó una entrevista a Juan Luis Delgado para conocer su versión sobre estas denuncias. Apenas cinco minutos después de solicitarla, declinó la invitación.Nos quedamos con las ganas de preguntarle dónde está la línea entre informar y coaccionar. Y por qué considera que dejar por escrito las graves anomalías de un bebé y sus posibles consecuencias es redactar un "panfleto infumable".

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