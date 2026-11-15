Plásticos, colillas y hasta bombillas: recogen hasta 81 toneladas de basuraleza en tan solo nueve días

¿Por qué es importante? El asunto es tan grave que hasta la RAE ha incluido ya la palabra en el diccionario. La gran mayoría de residuos se han recogido en montes o en entornos fluviales, estando ya presentes también en las playas.

La problemática de la "basuraleza" es tan grave que la RAE ha incorporado el término en su diccionario. Este fenómeno, presente en 23 países, impacta negativamente al medioambiente, recogiendo 81 toneladas de residuos en poco más de una semana, y amenaza con destruir ecosistemas. En la naturaleza se encuentran plásticos, colillas y toallitas, siendo las colillas el residuo más común, con más de 23.000 halladas recientemente. Iniciativas como las de SeoBirdLife y Ecoembes han recogido más de 80 toneladas de basura en nueve días, principalmente en montes y ríos. Más de 10.000 personas han colaborado en limpiar 600 espacios en España.

El problema es tan preocupante que hasta la RAE ha incluido ya la palabra en el diccionario. Porque la basuraleza, porque este término que se usa ya en 23 países y que está en la conversación pública desde hace mucho tiempo, afecta cada día más al medioambiente dejando datos de 81 toneladas recogidas en semana y media y pudiendo cambiar o aniquilar ecosistemas enteros.

Porque en la naturaleza se encuentran hasta bombillas. Porque hay plásticos, colillas y toallitas húmedas. Porque, como dice Eliezer Sánchez, responsable de Comunicación del Proyecto LIBERA en Ecoembes, "es uno de los principales problemas de nuestro planeta".

Tal es la situación que en la última oleada de recogida se han encontrado más de 23.000 colillas en espacios naturales. "Siempre es el resido más abundante. El número uno. Lo hemos naturalizado y no nos sorprende verlas", afirma Eliezer.

En iniciativas como las de SeoBirdLife con Ecoembes, se han recogido más de 80 toneladas de basuraleza en apenas nueve días. La gran mayoría, en espacios de monte o en entornos fluviales, pero también se están acumulando en playas.

"Si multiplicamos esto por el número de residuos ya no solo en España sino en todo el mundo la cifra de muertes de animales sería bastante impresionante", afirma Eliezer.

Para evitarlo, más de 10.000 personas han colaborado para limpiar más de 600 espacios repartidos por toda España en estas semanas: "Esto implica agacharse constantemente, una labor de muy poco a poco".

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