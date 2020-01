Desde 2005 la orquesta Cateura pelea para poder dar una vida digna a quienes no la tienen y para ello alza su voz con instrumentos hechos con basura.

"No hemos salido de un cuento de hadas, hemos construido nuestra propia historia", ha dicho su director, Favio Chávez.

La orquesta Cateura, formada por jóvenes, está de gira por Europa, un viaje en el que quieren concienciar para cambiar la forma de pensar de la sociedad.

Junto a ellos, en el Teatro Real han estado también Luz Casal y Sara Baras en un concierto organizado por Ecoembes que ha presidido la reina Sofía y que ha agotado las entradas.

Las entradas, agotadas

Cateura se autofinancia con la venta de entradas y también con aportaciones de países como Estados Unidos o Canadá.

Uno de los jóvenes de la orquesta, Matías, de 15 años, toca el violín y está feliz de estar en la orquesta, junto con su hermano Jesús, y de hacer este viaje. "He conocido a mi abuela, Ramona Florentina Aracuyu, que emigró a Madrid en 2003 y a uno de mis tíos", ha contado.

"No tenía ni idea de música pero quise estar con ellos. Se estudia mucho y no tienes tiempo pero estoy contento. No voy a ser músico, quiero estudiar Comercio y ser azafato porque me gustan los aviones", ha añadido.