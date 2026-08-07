Detienen en Cartagena a un fugitivo reclamado por homicidio en Estados Unidos desde 1983

Los detalles El arrestado fue acusado del homicidio de una compañera de piso en Chicago. Las gestiones realizadas por los agentes sobre sus posibles domicilios y lugar de trabajo permitieron localizarlo y detenerle.

La Policía Nacional ha arrestado en Cartagena a un fugitivo buscado por Estados Unidos por un homicidio con arma de fuego en Chicago en 1983. La detención fue posible gracias a la cooperación policial internacional, que alertó de su posible presencia en la Región de Murcia. Los agentes lograron localizarlo tras investigar sus domicilios y lugar de trabajo. El detenido vivía con su familia en Cartagena. Según la orden de detención, fue acusado del homicidio de una compañera de piso y había sido localizado en Pensilvania en 1996, utilizando una identidad falsa. Ahora, está a disposición del Juzgado Central para su extradición.

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a un fugitivo sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades de Estados Unidos por un delito de homicidio cometido con arma de fuego en la ciudad de Chicago en 1983.

La investigación se inició tras recibirse una comunicación en el marco de la cooperación policial y judicial internacional que alertaba de la posible presencia del reclamado en la Región de Murcia, según ha informado la Policía Nacional.

Las gestiones realizadas por los agentes sobre sus posibles domicilios y lugar de trabajo permitieron localizarlo y proceder a su detención en Cartagena, donde residía junto a su mujer y sus tres hijos.

Según la orden internacional de detención, el arrestado fue acusado del homicidio de una compañera de piso en Chicago. Tras los hechos abandonó Estados Unidos y fue localizado por el FBI en Pensilvania en 1996, donde utilizaba una identidad falsa. Posteriormente no compareció ante la autoridad judicial y permanecía en paradero desconocido desde entonces.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción competente para la tramitación del correspondiente procedimiento de extradición.

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