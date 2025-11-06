Los jóvenes de España consumen menos sustancias: desciende la ingesta de alcohol en adolescentes y el consumo de tabaco y cannabis cae a mínimos

Los detalles La Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES), del Plan Nacional de Drogas y realizada cada dos años, revela que el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre adolescentes de 14 a 18 años ha descendido a su punto más bajo.

Los adolescentes ya no consumen tanto alcohol como antes. El consumo de sustancias psicoactivas por parte de los estudiantes de 14 a 18 años ha bajado de forma generalizada en dos años, tanto el de alcohol, con un descenso de hasta cinco puntos de los adolescentes que han bebido en el último mes, como el de tabaco y cannabis, que cae a su mínimo histórico.

Lo mismo ocurre con los vapeadores: aunque se mantiene prácticamente estable el porcentaje de quienes los han usado en el último mes (27,1 % frente al 26,3 % de 2023), desciende cinco puntos el de quienes los han probado alguna vez (49,5 %).

Así lo expone la última Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes), perteneciente al Plan Nacional de Drogas, presentada este miércoles, 5 de noviembre, que ha realizado 35.256 entrevistas a estudiantes de Enseñanza Secundaria.

De igual modo, el estudio, que se realiza cada dos años, refleja descensos también de hipnosedantes y otras drogas más residuales como alucinógenos, éxtasis, cocaína, heroína o inhaladores volátiles, en los tres tramos temporales analizados: alguna vez, últimos 12 meses y últimos 30 días.

Alcohol

Según informa Sanidad en una nota de prensa, el alcohol continúa siendo la sustancia psicoactiva más consumida, aunque los datos de 2025 muestran un descenso respecto a la edición anterior. Con detalle, el 73,9% del alumnado declara haberlo consumido alguna vez en la vida (frente al 75,9% en 2023), el 71,0% en los últimos 12 meses (frente al 73,6%) y el 51,8% en los últimos 30 días (frente al 56,6%).

Igualmente, añade el documento, también disminuyen las prácticas de riesgo: "El 17,2% de los estudiantes se ha emborrachado en el último mes (frente al 20,8% en 2023) y el 24,7% ha practicado binge drinking (frente al 27,8%), ambos en sus niveles más bajos desde el año 2000. La edad media de inicio en el consumo se mantiene en 13,9 años, mientras que el inicio del consumo semanal y de la primera borrachera se sitúan en 14,8 y 14,6 años, respectivamente.

Tabaco

Por su parte, el consumo de tabaco sigue una clara línea descendente y registra en 2025 los niveles más bajos de toda la serie histórica. Según el desglose de datos, "el 27,3% del alumnado ha fumado alguna vez en la vida (frente al 33,4% en 2023), el 21,2% en los últimos 12 meses (frente al 27,7%) y el 15,5% en los últimos 30 días (frente al 21,0%)". Por su lado, "el consumo diario en el último mes se reduce al 4,3%, lo que supone una disminución de 3,2 puntos porcentuales respecto al 7,5% registrado en 2023".

La edad media de inicio se mantiene en 14,1 años, y la del inicio del consumo diario en 14,4 años. La modalidad más común combina cigarrillos de cajetilla y de liar, y el 46,4% de los fumadores ha intentado dejar el hábito en el último año.

Cannabis

El cannabis continúa siendo la sustancia ilegal con mayor prevalencia de consumo entre los estudiantes de 14 a 18 años, aunque los datos de 2025 reflejan un descenso notable respecto al año anterior en todos los tramos temporales, según el informe de Sanidad.

Solo un 21% afirma haberlo probado alguna vez, frente al 26,9% en 2023, y las cifras caen en todos los periodos analizados. La edad media de inicio baja ligeramente hasta los 14,8 años, el nivel más bajo de la serie histórica.

Cigarrillos electrónicos y vapers

El uso de cigarrillos electrónicos continúa siendo elevado entre los estudiantes de 14 a 18 años, aunque en 2025 se registra una caída significativa respecto a la edición anterior. Los datos muestran que "el 49,5% declara haberlos utilizado alguna vez en la vida, lo que supone una reducción de 5,1 puntos porcentuales respecto a 2023 y la prevalencia es ligeramente mayor en chicas (50,5%) que en chicos (48,5%).

Por su parte, el consumo tiende a aumentar entre los 14 y 17 años, con un ligero retroceso a los 18 años.

Hipnosedantes

En cuanto a los hipnosedantes (tranquilizantes y somníferos, con o sin receta), el 17,9% del alumnado declara haberlos consumido alguna vez en la vida, lo que representa el primer descenso en esta sustancia desde 2014. La edad media de inicio es de 14 años y el uso sin receta afecta al 9,5%, una cifra estable respecto al año anterior y su consumo es mayor entre las chicas y aumenta con la edad, manteniendo una presencia relevante sin prescripción médica.

Otras sustancias

El informe también recoge datos sobre el consumo de otras drogas con menor prevalencia, como los alucinógenos, las anfetaminas, la cocaína, la heroína, el MDMA (éxtasis) y los inhalables volátiles. Aunque sus niveles de consumo son significativamente inferiores, también se observa una tendencia descendente respecto a ediciones anteriores.

Por ejemplo, y según detalla Sanidad, "el consumo de cocaína alguna vez en la vida desciende al 1,6% (frente al 2,6% en 2023), el de alucinógenos al 1,4% (−0,9 puntos), y el de inhalables volátiles al 2,0% (−1,2 puntos).

Los jóvenes de nuestro país tienen los hábitos más saludables de los últimos 25 años

Ante estos datos, y según recoge EFE, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha lanzado un "mensaje de optimismo" porque "los jóvenes de nuestro país tienen los hábitos más saludables de los últimos 25 años", lo cual no significa que no haya aún "cifras muy preocupantes" como los altos consumos de alcohol y vapeadores.

Del mismo modo, la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda, ha puesto el foco en la necesidad de aplicar una perspectiva de género ante la brecha de consumo por sexos, ya que el de drogas legales está más extendido en ellas y el de las ilegales en ellos.

Por su parte, Silvia Jato, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Alcohol y Sociedad, celebra también estos datos y declara que "es una magnífica noticia comprobar que los esfuerzos colectivos en materia de educación y prevención están dando sus frutos, consolidando una tendencia de descenso que se viene observando en los últimos años, con una reducción real del consumo y de las conductas de riesgo entre los menores".

"Estos datos", añade, "refuerzan la importancia de seguir trabajando desde la información, la concienciación y la formación de los jóvenes y sus familias para que comprendan que el alcohol no tiene cabida en su etapa de desarrollo": "La clave está en la educación. Cuando los jóvenes reciben información veraz, comprensible y cercana, son capaces de tomar decisiones más conscientes y responsables. Los datos de ESTUDES nos animan a continuar por este camino", concluye Jato.

