Ahora

AGRESIÓN SEXUAL

Detenido un hombre por agredir sexualmente a una chica en un autobús interurbano de Madrid

¿Qué ha ocurrido? Un varón de 26 años se subió al autobús que cubre la ruta entre Madrid y Valdemoro y se sentó junto a la víctima, a quien comenzó a tocar la pierna sin su consentimiento.

Detenido un hombre por agredir sexualmente a una chica en un autobús interurbano de Madrid
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Agentes de la Policía Municipal detuvieron el pasado lunes a un varón de 26 años acusado de agredir sexualmente de una joven de apenas 21 años en el interior de un autobús interurbano de la región, que une Madrid y Valdemoro, según ha informado la Policía de la ciudad.

Según ha informado Europa Press, los hechos ocurrieron cuando el autobús -que cubre la línea de Madrid a Valdemoro- se encontraba frente al Hospital 12 de Octubre, y hasta el lugar se desplazaron agentes tras ser alertados por el propio conductor, según ha indicado este miércoles la propia vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

A su llegada al lugar, los agentes recogieron el testimonio de la víctima, que afirmaba haberse sentido acosada y sufrido conductas inapropiadas por parte del presunto agresor, a quien además se le incautó un arma blanca y fue detenido.

Sanz ha aprovechado la ocasión para poner en valor la intervención de la Policía Municipal, y también al conductor del autobús por "haber actuado de manera tan rápida" y permitir que las autoridades pudieran "atajar la situación antes de que fuera a mayores".

En concreto, el chófer del autobús reaccionó activando el protocolo de emergencia y comunicando la situación al centro de control, que a su vez fue quien dio el aviso a la Policía. El detenido es de nacionalidad española pero nacido en Países Bajos, según 'El Mundo'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La jueza de la DANA llama a declarar al núcleo duro de Mazón, Pérez Llorca incluido, y al dueño de 'El Ventorro'
  2. Juicio al fiscal general del Estado, en directo | Un periodista declara que tenía la confesión del novio de Ayuso una semana antes que el fiscal
  3. El rey emérito desvela su conversación con Tejero el 23-F: "Le exigí que no usara mi nombre. Creo que se sorprendió"
  4. El juez Peinado rechaza archivar la causa contra Begoña Gómez e imputa a la secretaria general de Presidencia del Gobierno
  5. Mamdani reta a Trump tras su histórica victoria en Nueva York: "Sé que estás escuchando. Sube el volumen"
  6. Se filtra entero el nuevo disco de Rosalía, 'Lux', a dos días de su lanzamiento