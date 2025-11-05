Detenido un hombre por agredir sexualmente a una chica en un autobús interurbano de Madrid

¿Qué ha ocurrido? Un varón de 26 años se subió al autobús que cubre la ruta entre Madrid y Valdemoro y se sentó junto a la víctima, a quien comenzó a tocar la pierna sin su consentimiento.

El pasado lunes, agentes de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de 26 años acusado de agredir sexualmente a una joven de 21 años en un autobús interurbano que conecta Madrid y Valdemoro. El incidente ocurrió frente al Hospital 12 de Octubre. El conductor del autobús alertó a las autoridades, y los agentes acudieron al lugar, donde la víctima denunció acoso y conductas inapropiadas por parte del agresor, a quien se le incautó un arma blanca. La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, destacó la rápida actuación del conductor y la policía, que permitió controlar la situación. El detenido es español, nacido en Países Bajos.

Agentes de la Policía Municipal detuvieron el pasado lunes a un varón de 26 años acusado de agredir sexualmente de una joven de apenas 21 años en el interior de un autobús interurbano de la región, que une Madrid y Valdemoro, según ha informado la Policía de la ciudad.

Según ha informado Europa Press, los hechos ocurrieron cuando el autobús -que cubre la línea de Madrid a Valdemoro- se encontraba frente al Hospital 12 de Octubre, y hasta el lugar se desplazaron agentes tras ser alertados por el propio conductor, según ha indicado este miércoles la propia vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

A su llegada al lugar, los agentes recogieron el testimonio de la víctima, que afirmaba haberse sentido acosada y sufrido conductas inapropiadas por parte del presunto agresor, a quien además se le incautó un arma blanca y fue detenido.

Sanz ha aprovechado la ocasión para poner en valor la intervención de la Policía Municipal, y también al conductor del autobús por "haber actuado de manera tan rápida" y permitir que las autoridades pudieran "atajar la situación antes de que fuera a mayores".

En concreto, el chófer del autobús reaccionó activando el protocolo de emergencia y comunicando la situación al centro de control, que a su vez fue quien dio el aviso a la Policía. El detenido es de nacionalidad española pero nacido en Países Bajos, según 'El Mundo'.

