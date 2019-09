Miyako Aiko-Murray, de Londres, se quedó ciega tras ser golpeada por una ola durante sus vacaciones en Malta, y mientras llevaba sus lentillas puestas.

La joven, de 20 años, contó que después de que le entrase agua en su ojo derecho, se puso muy irritado y rojo. Sin embargo, eso no le impidió acudir a la boda de una amiga, donde notó que su ojo estaba "constantemente llorando" y que se había vuelto sensible a la luz. Además, comenzó a tener dolorosas migrañas.

"A los tres días de comenzar mi nuevo trabajo, sentí un dolor agudo que puedo describir como un pedazo de metal en mi ojo", ha contado la joven británica, según recoge 'Mirror'.

Tras ser vista por varios médicos y especialistas, le explicaron que Miyako Aiko-Murray tenía queratitis por Ancanthamoeba (AK), una infección rara que daña la parte frontal del ojo. Esto ocurre cuando las bacterias infectan la cubierta externa transparente del ojo (la córnea) y es más común en personas que usan lentillas.

La joven relató que eso fue "devastador y abrumador" para ella. "Iba a trabajar sin apenas haber dormido, a la vez que asistía a mis citas en el hospital todos los miércoles. Trabajé duro para compaginar mis estudios, aunque incluso salir de casa me daba miedo porque tengo fotofobia y ansiedad", contó.

Aiko-Murray indicó que una noche se despertó "sin ver" y que fue entonces cuando los médicos le dijeron a su familia que no podría recuperar la visión. "Estoy desconsolada. Nunca me he sentido tan deprimida en mi vida. Finalmente, tuve que dejar de estudiar y hacer actividades diarias", lamenta la joven.

Miyako puede necesitar trasplantes de córnea y puede que tenga que someterse a un año de tratamientos dolorosos hasta que reciba un donante de ojo.

Por su parte, su amiga Pearl Murray ahora ha creado una página de recaudación de fondos para ayudarla en "este momento difícil". Se estableció un objetivo de 5.000 libras para ayudarla con los gastos médicos, así como para que pudiese comprar equipos para estudiar e instrumentos musicales. "Me encantaría que volviera a la música para ayudar a lidiar con el estrés, la ansiedad y la depresión que la distraen de su tratamiento insoportable", ha contado Murray.

Ahora, Miyako tiene intención de crear una página para concienciar sobre la infección y evitar que otros pasen por lo que ella ha pasado. "No es algo que quisiera gritar por primera vez, pero muchas personas usan lentillas porque está de moda y necesitan saber sobre la "queratitis por Ancanthamoeba".