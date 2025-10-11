Ahora

Allí expresamos cómo nos sentimos

Un joven ingeniero informático coruñés crea una inteligencia artificial que detecta conductas depresivas en las redes sociales

¿Por qué es importante? Miguel Anxo Pérez ha explicado que "algoritmos de Big Data y de inteligencia artificial extraen patrones" que permiten saber si una persona "está desarrollando una depresión".

Miguel Anxo Pérez, ingeniero
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Antes si no estábamos pasando un buen momento solo se lo contábamos a nuestras amistades más cercanas, pero ahora se publica en redes sociales. "Cuando la gente está triste, opta por subir fotos con una canción así triste o algo así, mientras que si está contenta, lo hace con amigas", expresa una joven.

Y aunque a algunos aún se les resisten, son los más mayores los que muchas veces utilizan estas aplicaciones para no sentirse solos. "Me ayuda mucho porque cuando me aburro en la tele, empiezo a mirar modelos y a buscar comercios y a ver a mis amigas", reconoce una mujer.

Y todo lo que publicamos nos puede dar pistas de como estamos realmente. En este sentido, Miguel Anxo Pérez, ingeniero informático coruñés, ha creado una inteligencia artificial que detecta conductas depresivas a través de las redes. "Extrae patrones a través de algoritmos de Big Data y de inteligencia artificial que nos pueden dar evidencias clínicas a través de síntomas, para poder detectar si ciertas personas están desarrollando la depresión", explica al respecto el ingeniero informático.

El objetivo es detectar síntomas tempranos, "aprovechando toda esa nueva información que tenemos y que nos dan las redes con la evidencia de que podemos manifestar ciertos síntomas de la depresión", subraya Miguel Anxo Pérez, cuya investigación se ha convertido en la mejor tesis doctoral del 2024.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Miles de palestinos vuelven a Gaza e intentan retomar su vida entre escombros, sin agua ni electricidad
  2. Alerta por lluvias extremas, en directo | Emergencias amplía la alerta naranja por lluvias y tormentas a toda Baleares
  3. El PSOE pide a Feijóo que se manifieste tras los vídeos del fiscal general: "¿Le parece normal?"
  4. Trump anuncia un arancel adicional de hasta el 130% a China por su endurecimiento en el control de las tierras raras
  5. De regalo a inversión: el precio del oro se dispara y sube más del 50% en 2025
  6. Una quedada que se convirtió en infierno: seis hombres se enfrentan hasta a 60 años de cárcel por la violación grupal a una joven en Rubí