Una madre denuncia a un cura de Sevilla por "homofobia": le acusa de no dejar hacer la comunión a su hijo porque ella es "lesbiana"

Los detalles Mercedes García ha elevado una queja ante el Arzobispado de Sevilla y el Defensor del Menor al sentirse discriminada porque el párroco de la Iglesia de San Isidro Labrador de Pino Montano haya decidido no comulgar al menor.

Mercedes García, madre soltera de Sevilla, ha presentado una queja ante el Arzobispado y el Defensor del Menor porque el cura de la Iglesia de San Isidro Labrador en Pino Montano no permite que su hijo, de 8 años, haga la comunión debido a su orientación sexual y a que ella es madre soltera. El niño ya enfrentó problemas para ser bautizado porque en ese momento tenía dos madres. Aunque el pequeño ha asistido a la catequesis, el párroco insiste en que debe repetir el año por haber faltado cinco días, a lo que Mercedes responde que solo fueron tres por enfermedad. La madre denuncia trato discriminatorio y considera que es un caso de homofobia. Mientras espera respuesta, no descarta llevar el caso a la Fiscalía de Menores por delito de odio. El cura no ha hecho declaraciones oficiales.

Un problema que ya viene de lejos. El niño no pudo ser bautizado en su momento: "No quisieron por tener en ese momento dos madres". Pese a todo, el pequeño pidió hacer la comunión y ha participado en la catequesis como el resto de sus compañeros.

No obstante, el párroco alega que el hijo de Mercedes deberá repetir un año las clases porque "ha faltado cinco días a las clases de catequesis". "Han sido tres y porque estaba indispuesto", le ha respondido Mercedes añadiendo que también recibió una negativa cuando se ofreció a recuperar las clases perdidas. Una amiga suya, Beatriz, ha confirmado que hay un trato diferente a ambos porque "en la catequesis el cura hace mención a las familias convencionales".

De hecho, la madre afirma que "el cura me ha dicho que nos vayamos a otra parroquia, pero yo no quiero porque mi hijo quiere hacer la comunión con todos sus amigos". "Es homofobia. Este señor no para de dar problemas", sentencia sobre los motivos de este rechazo por parte del párroco.

Mientras espera recibir una respuesta, Mercedes ha afirmado que si la situación no cambia estudiará interponer una denuncia ante la Fiscalía de Menores "por un delito de odio". Por su parte, el cura no ha hecho ninguna declaración oficial sobre lo sucedido.

