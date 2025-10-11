Ahora

Queja

Una madre denuncia a un cura de Sevilla por "homofobia": le acusa de no dejar hacer la comunión a su hijo porque ella es "lesbiana"

Los detalles Mercedes García ha elevado una queja ante el Arzobispado de Sevilla y el Defensor del Menor al sentirse discriminada porque el párroco de la Iglesia de San Isidro Labrador de Pino Montano haya decidido no comulgar al menor.

Mercedes García, una madre soltera de Sevilla, ha elevado una queja ante el Arzobispado de la ciudad y el Defensor del Menor porque asegura que el cura de la Iglesia de San Isidro Labrador de Pino Montano en Sevillano quiere que su hijo de 8 años haga la comunión por su orientación sexual y su condición de madre soltera.

Un problema que ya viene de lejos. El niño no pudo ser bautizado en su momento: "No quisieron por tener en ese momento dos madres". Pese a todo, el pequeño pidió hacer la comunión y ha participado en la catequesis como el resto de sus compañeros.

No obstante, el párroco alega que el hijo de Mercedes deberá repetir un año las clases porque "ha faltado cinco días a las clases de catequesis". "Han sido tres y porque estaba indispuesto", le ha respondido Mercedes añadiendo que también recibió una negativa cuando se ofreció a recuperar las clases perdidas. Una amiga suya, Beatriz, ha confirmado que hay un trato diferente a ambos porque "en la catequesis el cura hace mención a las familias convencionales".

De hecho, la madre afirma que "el cura me ha dicho que nos vayamos a otra parroquia, pero yo no quiero porque mi hijo quiere hacer la comunión con todos sus amigos". "Es homofobia. Este señor no para de dar problemas", sentencia sobre los motivos de este rechazo por parte del párroco.

Mientras espera recibir una respuesta, Mercedes ha afirmado que si la situación no cambia estudiará interponer una denuncia ante la Fiscalía de Menores "por un delito de odio". Por su parte, el cura no ha hecho ninguna declaración oficial sobre lo sucedido.

