Ahora

Roto desde el 20 de agosto

Los vecinos de Horta-Guinardó exigen una solución tras romperse un ascensor que les obliga a subir 164 escaleras

Las consecuencias En subir y bajar, se tardan casi tres minutos. Es algo factible para alguien joven y sano, pero inviable para personas mayores o con movilidad reducida.

Los 164 escalones en Horta-Guinardó
Un minuto y 32 segundos. Es lo que se tarda en subir los 164 escalones que los vecinos y las vecinas de Horta-Guinardó han de recorrer después de que el ascensor que se inauguró en 2019 se haya roto. Después de que, otra vez, esté en 'fuera de servicio'. Así lleva desde el 20 de agosto, y está suponiendo un grave problema por el que exigen una solución.

Una que, según parece, no va a llegar a corto plazo. "El problema es que falta una pieza. Siempre ha estado más parado que funcionando", cuenta un vecino con una niña pequeña.

"Para las personas mayores o cuando vas con bolsas o cargado es bastante molesto", expresa, apuntando a los que son los grandes perjudicados por la rotura del ascensor.

Porque quienes más lo sufren son ellos. Son las personas mayores, son las que tienen movilidad reducida. "Es un problema porque no hay otra alternativa", cuenta un señor cuyo padre va en silla de ruedas.

A lo que se tarda en subir hay que agregar, además, lo que se tarda en bajar. En total, entre ir y venir, dos minutos y 53 segundos.

Es una opción factible para quien puede, pero no es ni mucho menos viable para personas mayores o con movilidad reducida.

