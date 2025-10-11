Ahora

Un joven herido grave tras ser apuñalado en Las Palmas: recibió seis cuchilladas "en un ataque de celos"

¿Qué ha pasado? La víctima, de 26 años, estaba acompañada de la exnovia del atacante, que se dio a la fuga en un vehículo, aunque ya ha sido identificado y se le busca como presunto autor de un homicidio en grado de tentativa.

Un joven de 26 años resultó herido de carácter grave la noche de este viernes en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria al ser apuñalado por otro, han informado a Efe fuentes policiales, que han indicado que la agresión pudo estar motivada "por celos" ya que la víctima iba acompañado de la expareja del atacante.

Según ha avanzado el diario La Provincia, el agredido fue atacado por sorpresa por el hombre, que bajó de un vehículo y al que asegura no conocer de nada, y recibió seis cuchilladas en el abdomen y el tórax.

El agresor, que se dio a la fuga en un vehículo, ha sido identificado y se le busca como presunto autor de un homicidio en grado de tentativa, han informado este sábado las fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

El herido fue trasladado en una ambulancia del Servicio Canario de Salud al Hospital Doctor Negrín. El suceso ocurrió sobre las 22.40 horas en la plaza de Manuel Becerra del citado barrio.

