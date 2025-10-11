Un joven herido grave tras ser apuñalado en Las Palmas: recibió seis cuchilladas "en un ataque de celos"

¿Qué ha pasado? La víctima, de 26 años, estaba acompañada de la exnovia del atacante, que se dio a la fuga en un vehículo, aunque ya ha sido identificado y se le busca como presunto autor de un homicidio en grado de tentativa.

Un joven de 26 años fue gravemente herido tras ser apuñalado en el barrio de La Isleta, Las Palmas de Gran Canaria, el viernes por la noche. La agresión, presuntamente motivada por celos, ocurrió mientras la víctima estaba con la expareja del atacante. Según el diario La Provincia, el joven fue sorprendido por el agresor, quien le asestó seis cuchilladas en el abdomen y tórax. El atacante huyó en un vehículo, pero ha sido identificado y es buscado por tentativa de homicidio. El herido fue trasladado al Hospital Doctor Negrín tras el incidente ocurrido a las 22.40 horas en la plaza Manuel Becerra.

