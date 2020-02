"Hago este vídeo para que le deis difusión": así comienza la denuncia que ha difundido a través de Youtube Ismail Fernández Laboury, un joven de Salobreña, Granada, que no pudo coger su vuelo de vuelta a Málaga en el aeropuerto de Luton porque la compañía con la que volaba, Ryanir, le dijo que su silla de ruedas se adaptaba a las medidas.

El joven ha explicado que una semana antes había viajado con la misma compañía hasta Londres. "Para venir todo bien, Ryanair montó mi silla en el avión sin problemas, pero a la vuelta me dicen que las medidas de mi silla no son compatibles, por lo que no puede viajar en el avión", ha denunciado el joven.

Ismail asegura que es "una incongruencia", y que la compañía acusó a los compañeros en Málaga de haber cometido una "ilegalidad". "Me dejan sin volar hoy, me dan un hotel con cena y desayuno y transporte desde y hasta allí, pero que luego el hotel nos ha querido cobrar y yo no he podido pagar", ha explicado.

"Tienen que poner piedras en el camino totalmente innecesarias y tontas, porque mi silla cabía perfectamente en ese avión", ha espetado el joven, que ha denunciado que "poner trabas a gente que de por sí ya tiene muchas trabas en su vida" es "una falta de respeto, de ética y de integridad moral".

Un usuario de Twitter, amigo del afectado, también ha difundido su historia por dicha red social, donde ya ha acumulado decenas de 'retuits' y comentarios en contra de la actitud de la compañía. Ryanir ha asegurado en respuesta que han contactado con el afectado y "ya han resuelto la situación".