"Guardia Civil, tenemos que irnos": el angustioso desalojo puerta a puerta de los vecinos por el incendio de Almorox (Toledo)

La Guardia Civil ha compartido un vídeo en el que se puede ver el trabajo a contrarreloj de los agentes para desalojar a los vecinos de la urbanización 'El encinar del Alberche', en Madrid, ante la cercanía del incendio de Almorox, Toledo.

El de Almorox, en Toledo es uno de los cinco incendios que se encuentran en estos momentos activos en España. Sin embargo, la mayoría de las hectáreas quemadas se encuentran en Madrid, en las localidades de Villa del Prado y Fuente del Fresno.

La Guardia Civil se trasladaba hasta la zona donde, ante la cercanía de las llamas, se veían obligados a desalojar varias viviendas.

En el vídeo sobre estas líneas se puede ver el agónico trabajo a contrarreloj de los agentes que, puerta por puerta y con el fuego encima, buscaban vecinos que hubieran podido quedarse atrás en la urbanización 'El encinar del Alberche', una de las más afectadas.

Los guardias civiles saltan vallas y tiran puertas abajo en busca de personas que, por su avanzada edad o movilidad reducida, no han podido salir. "¡Guardia Civil! Señora, nos tenemos que ir", le comentan a una de ellas. A otra mujer la sacan en brazos.

Los agentes transmiten calma a las personas que se encuentran, pero también la urgencia de abandonar sus viviendas ante la proximidad de las llamas, que solo unos minutos después entraban en algunas casas, y el humo irrespirable. Todo para evitar que la tragedia sea mayor y que el fuego se lleve a alguien.

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