Los manifestantes expulsan a Ndongo de la Puerta del Sol al grito de "Fuera fascistas de nuestros barrios"

Los detalles El agitador ultra ha acudido a la Puerta del Sol escoltado y sin dejar de grabar con su teléfono móvil en ningún momento, intentando provocar a las personas que se están manifestando de forma pacífica.

El agitador ultra Bertrand Ndongo se presentó en la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, Madrid, para grabar un vídeo provocando a los manifestantes. Las personas allí concentradas reaccionaron rápidamente, levantándose de sus tiendas y expulsándolo al grito de "Fuera fascistas de nuestros barrios". Ndongo, escoltado y grabando con su móvil, fue desplazado hasta la Plaza del Callao, donde le quitaron un bote de gas pimienta. Tras el incidente, Ndongo alardeó en redes sociales de haber "vaciado la plaza". La protesta, que busca un acuerdo gubernamental sobre vivienda, ha sido pacífica salvo por este altercado.

El agitador ultra Bertrand Ndongo ha acudido a la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, Madrid, con la intención de grabar un vídeo provocando a las personas que están allí concentradas

Decenas de personas han respondido de forma inmediata a sus provocaciones levantándose de sus tiendas para echarle. Al grito de "Fuera fascistas de nuestro barrios", han logrado desplazar a Ndongo por la calle del Carmen hasta la Plaza del Callao y le han quitado de las manos un bote de gas pimienta.

Por su parte, el agitador, que acudía escoltado y no ha dejado de grabar con su teléfono móvil en ningún momento, ha respondido gritándole a los manifestantes que "esto es España" y que la plaza "no es vuestra". "Hay que trabajar", ha comenzado a decir mientras le echaban.

Tras ser desalojado, ha utilizado sus redes sociales para presumir de haber "vaciado la plaza" en segundos. "Que aprenda el delegado del Gobierno en Madrid", ha escrito.

El agitador ha acudido a la Puerta del Sol con la intención de provocar a los manifestantes que están reclamando al Gobierno un acuerdo para la aprobación de un real decreto sobre vivienda. Los manifestantes se enfrentan a su tercer día de acampada tras pasar en la madrugada de este lunes su segunda noche durmiendo en la calle. Una protesta que, salvo por este incidente, está siendo pacífica.

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