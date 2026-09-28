Ahora

Momentos de tensión

Los manifestantes expulsan a Ndongo de la Puerta del Sol al grito de "Fuera fascistas de nuestros barrios"

Los detalles El agitador ultra ha acudido a la Puerta del Sol escoltado y sin dejar de grabar con su teléfono móvil en ningún momento, intentando provocar a las personas que se están manifestando de forma pacífica.

Decenas de personas increpan para que se vaya a Bertrand Ndongo. Decenas de personas increpan para que se vaya a Bertrand Ndongo.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El agitador ultra Bertrand Ndongo ha acudido a la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, Madrid, con la intención de grabar un vídeo provocando a las personas que están allí concentradas

Decenas de personas han respondido de forma inmediata a sus provocaciones levantándose de sus tiendas para echarle. Al grito de "Fuera fascistas de nuestro barrios", han logrado desplazar a Ndongo por la calle del Carmen hasta la Plaza del Callao y le han quitado de las manos un bote de gas pimienta.

Por su parte, el agitador, que acudía escoltado y no ha dejado de grabar con su teléfono móvil en ningún momento, ha respondido gritándole a los manifestantes que "esto es España" y que la plaza "no es vuestra". "Hay que trabajar", ha comenzado a decir mientras le echaban.

Tras ser desalojado, ha utilizado sus redes sociales para presumir de haber "vaciado la plaza" en segundos. "Que aprenda el delegado del Gobierno en Madrid", ha escrito.

El agitador ha acudido a la Puerta del Sol con la intención de provocar a los manifestantes que están reclamando al Gobierno un acuerdo para la aprobación de un real decreto sobre vivienda. Los manifestantes se enfrentan a su tercer día de acampada tras pasar en la madrugada de este lunes su segunda noche durmiendo en la calle. Una protesta que, salvo por este incidente, está siendo pacífica.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Prohibiciones a fondos buitre y blindar vivienda pública: las medidas que podría incluir el decreto de vivienda que negocia el Gobierno
  2. Dimite el delegado del Gobierno en Ceuta en plena crisis migratoria: "Han sido días de trabajo en un entorno hostil"
  3. Rufián se mira al espejo de los votantes de izquierdas: "Si Sumar, Podemos y la madre que parió no nos ponemos de acuerdo, merecemos que arrasen"
  4. Asesinada una mujer en Benidorm en un caso que se investiga como posible crimen machista
  5. Mompó reconoce que la gestión de la DANA "fue un desastre": "No lo puedo negar con la cantidad de muertos que ha habido"
  6. La entrada de una vaguada fría provoca una bajada de temperaturas en toda España y trae las primeras lluvias del otoño