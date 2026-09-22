Oleada de secuestros exprés en Barcelona: se han producido tres en menos de un mes

Los Mossos d'Esquadra están investigando tres secuestros exprés que se han producido en Barcelona. Todos tienen un modus operandi muy similar: meten a una persona en un vehículo contra su voluntad, le dan una paliza, y lo abandonan en otra zona.

Hace unos días se publicaban unas imágenes en las que se podía ver como en la AP7, una autopista que bordea la zona metropolitana de Barcelona, se producía un secuestro a plena luz del día. Los cinco secuestradores iban vestidos de policía y llevaron a cabo los hechos frente a los vehículos que se encontraban en dicha vía. Este es el tercer secuestro exprés que se produce en la provincia en menos de un mes.

Leo Álvarez señala que es el segundo secuestro investigado por los Mossos d'Esquadra. "Ha habido uno muy reciente en el barrio de Sant Martí, han metido a un señor en un coche, y a aparecido en Salt, en Girona", cuenta.

El periodista cuenta que también se produjo otro secuestro el ocho de septiembre "en el que también meten a una persona en un coche". Beatriz de Vicente que este tipo de hechos son llevados a cabo por organizaciones criminales extranjeras.

"Se están instaurando en España con un modus operandi muy salvaje", añade. Álvarez expone que todos estos hechos pueden tener que ver con mafias del este "y, probablemente, con marihuana". Álvarez indica que, en los tres casos, han sido muy parecidos: meten a una persona en un coche, le dan una paliza tremenda y después lo abandonan en otra zona. "Es una llamada de aviso", apunta Beatriz.

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