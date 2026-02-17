El trastero en el que han muerto cinco adolescentes en un incendio en Manlleu servía de lugar de reunión

Mueren cinco adolescentes en el incendio de un trastero de un bloque de viviendas en Manlleu (Barcelona)

El contexto El trastero está situado en la azotea de un bloque de viviendas. Por el momento se desconoce el motivo por el que los jóvenes, algunos de ellos menores de edad, no pudieron salir.

Cinco adolescentes fallecieron en un incendio en un trastero de un edificio en Manlleu, Barcelona, utilizado como lugar de reunión, no como vivienda. El fuego, de pequeña escala, fue extinguido en 30 minutos sin afectar al resto del edificio. Las causas del incendio y por qué los jóvenes no pudieron escapar aún se investigan. El Sistema de Emergencias Médicas reportó cinco heridos leves. La consellera de Interior, Núria Parlon, acudió al lugar para apoyar al alcalde Arnau Rovira, quien declaró tres días de luto oficial y convocó un minuto de silencio en honor a las víctimas.

El trastero situado en la azotea de un edificio de Manlleu (Barcelona) en el que han fallecido cinco adolescentes en la noche de este lunes era utilizado por los jóvenes como un local de reunión y no estaba habilitado como vivienda, como se había informado en un primer momento por los servicios de emergencias. Fuentes de los Mossos d'Esquadra y de Bombers confirman a laSexta que el incendio, de pequeña escala, no afectó al resto del edificio y quedó apagado en 30 minutos.

Fuentes de la investigación señalan que todavía es pronto para conocer las causas del fuego y el motivo por el que los jóvenes, algunos de ellos menores de edad, no pudieron salir del lugar. Se espera que las víctimas sean identificadas a lo largo de la mañana de este martes.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha movilizado a 11 ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico, ha elevado a cinco los heridos en este incendio, de los cuales cuatro han sido dados de alta con carácter leve, mientras que la otra, también leve, ha rechazado ser trasladada hasta un centro sanitario.

Sobre las 21:10 horas, varios residentes en el inmueble han llamado al 112 para avisar del incendio en el piso superior y la presencia de humo en la escalera. El fuego se ha dado por extinguido a las 21:41 horas y ha sido entonces cuando los efectivos del cuerpo han localizado la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria. Dentro del trastero, los bomberos han encontrado cuatro víctimas más.

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, se ha desplazado a Manlleu para dar apoyo al alcalde, Arnau Rovira, tras este siniestro. El departamento ha expresado su pésame por las víctimas y ha agradecido a todos los equipos de emergencia su rápida actuación.

Arnau Rovira, alcalde de la localidad de Manlleu (Barcelona), declaró en la madrugada de este martes tres días de luto oficial por los cinco fallecidos en el incendio. "El Ayuntamiento decretará 3 días de luto, las banderas ondearán a media asta en señal de respeto y recuerdo a las víctimas. Convocamos 1 minuto de silencio, hoy, 17 de febrero, a las 19:00 h frente al Ayuntamiento", afirmó Rovira en un comunicado en la red social 'X'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.