"Si lo hubiera sabido, hubiera intentado coger a ese hombre yo mismo": el lamento del testigo que vio a Anglés en Dublín

La investigadora Margaret Morgan encontraba, más de 30 años más tarde del terrible crimen de Alcàsser, al único testigo que vio al asesino de las niñas bajar de un barco en Dublín. Un estibador que hablaba por primera vez en televisión para este documental.

Margaret Morgan, una mujer jubilada, consiguió encontrar tres décadas más tarde al único testigo que asegura que vio bajar del barco 'City of Plymouth' a Antonio Anglés. El hallazgo se daba finalmente al inicio del segundo episodio de 'Anglés: Historia de una fuga', una docuserie que vuelve a emitir ahora laSexta.

Un sacerdote le había entregado un papel con el número de teléfono de esta persona. "Fue muy creíble. Contó la historia como la vio, sin florituras", contaba. 31 años antes de la grabación de este documental que ahora vuelve a emitir laSexta, Gerry McDonell, estibador del puerto de Dublín, vio salir al asesino de las niñas de Alcàsser.

"Yo trabajaba en el muelle, y aquel día fue normal. Yo estaba a punto de irme a casa, pero me dijeron que volviera, que había un polizón, y tenía que echar un vistazo en el muelle", recordaba en este reportaje. La Policía tenía intención de detenerle. Cuando se acercó, el barco ya estaba amarrado. Los agentes accedieron por la popa. "Cuando estaban subiendo al barco, una figura salió por la proa. Mientras pasaban la baranda dieron la espalda a la parte delantera y en ese momento, él pasó por encima a la parte de atrás y se marchó por el camino. Un tramo de seis metros", explicaba.

Lo que más le sorprendió fue que caminara con normalidad, sin prisa ni miedo. "Yo pensé que era solo un polizón que estaba buscando una vida mejor", reconocía. Pero en realidad lo vio dos veces; la segunda, cuando estaba caminando sobre un puente.

Gerry recorrió con Margaret y con las cámaras como testigo el mismo camino que hizo ese día. "Me lo crucé cuando iba a casa en bicicleta", rememoraba. Esa fue la última vez que lo vio.

La Policía acudió más tarde a su casa para tomarle testimonio. "Si hubiera sabido lo que había hecho todo habría cambiado. Estoy seguro de que las cosas no hubieran sido igual porque hubiera intentado coger a ese hombre yo mismo o habría llamado a la Policía. Pero parecía un polizón sin más. No lo puedo olvidar. Está impreso en mi cerebro. No lo voy a olvidar nunca".

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a la docuserie Anglés: historia de una fuga, que laSexta vuelve a emitir esta noche.

*Vuelve a ver Anglés: historia de una fuga en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido