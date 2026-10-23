Un informe jurídico pone en evidencia la actuación policial en la Complutense: golpes a estudiantes desarmados y derechos vulnerados

Los detalles En el informe denuncian que los agentes vulneraron los derechos de los estudiantes y que se produjeron golpes antirreglamentarios y detenciones ilegales. Al menos, han documentado cuatro tipos de delitos.

La Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid ha criticado la actuación policial contra estudiantes que realizaban un piquete informativo. Un informe de 35 páginas denuncia que los agentes vulneraron derechos, emplearon fuerza excesiva y realizaron detenciones ilegales. Los juristas, tras analizar imágenes, concluyen que no hubo violencia previa por parte de los manifestantes, quienes solo portaban pancartas y ejercían su derecho de huelga. Se documentan golpes en zonas no reglamentarias y trato denigrante. La delegación del Gobierno confirma la ausencia de orden gubernamental. El informe ya está en manos de las autoridades, que investigan lo sucedido.

La Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid ha puesto en evidencia la actuación de la Policía contra los estudiantes que estaban realizando un piquete informativo en la universidad.

En concreto, han elaborado un informe jurídico de 35 páginas donde denuncian que los agentes vulneraron los derechos de los estudiantes y que se produjeron golpes antirreglamentarios y detenciones ilegales. Al menos, han documentado cuatro tipos de delitos.

Al ver las imágenes de lo que ocurrió, los juristas ven uso de una fuerza desmesurada sin haber existido violencia previa en los manifestantes, que no llevan armas ni tiran objetos. Los estudiantes solo cargaban pancartas y, según detallan en dicho documento, estaban ejerciendo un derecho de huelga y protesta que les ampara. Además, señalan que no se les había avisado previamente de la intervención policial como exige la ley.

En el informe destacan que a los estudiantes se les da porrazos en zonas no reglamentarias como a la altura de la cabeza o en el torso, también cuando están en el suelo, denunciando que se les arrastra y se les trata de forma denigrante a pesar de que están desarmados.

Por otro lado, esto no se ve pero lo reconoce la delegación del Gobierno, no había una orden gubernamental. Para los expertos de la Facultad de Derecho ,es violencia injustificada y, además de la lesiones, se han vulnerado derechos colectivos claves.

El infome ya está en manos de delegacion y en el Ministerio del Interior ya hay una investigación ordenada de antes en marcha. Que se entienda la gravedad de lo ocurrido, el fondo, es lo que pretenden sus autores.

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