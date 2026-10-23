Ahora

Mucho más que cargas

Un informe jurídico pone en evidencia la actuación policial en la Complutense: golpes a estudiantes desarmados y derechos vulnerados

Los detalles En el informe denuncian que los agentes vulneraron los derechos de los estudiantes y que se produjeron golpes antirreglamentarios y detenciones ilegales. Al menos, han documentado cuatro tipos de delitos.

Dos policías inmovilizan a un estudiante durante una manifestación en el campus de Ciudad Universitaria,
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid ha puesto en evidencia la actuación de la Policía contra los estudiantes que estaban realizando un piquete informativo en la universidad.

En concreto, han elaborado un informe jurídico de 35 páginas donde denuncian que los agentes vulneraron los derechos de los estudiantes y que se produjeron golpes antirreglamentarios y detenciones ilegales. Al menos, han documentado cuatro tipos de delitos.

Al ver las imágenes de lo que ocurrió, los juristas ven uso de una fuerza desmesurada sin haber existido violencia previa en los manifestantes, que no llevan armas ni tiran objetos. Los estudiantes solo cargaban pancartas y, según detallan en dicho documento, estaban ejerciendo un derecho de huelga y protesta que les ampara. Además, señalan que no se les había avisado previamente de la intervención policial como exige la ley.

En el informe destacan que a los estudiantes se les da porrazos en zonas no reglamentarias como a la altura de la cabeza o en el torso, también cuando están en el suelo, denunciando que se les arrastra y se les trata de forma denigrante a pesar de que están desarmados.

Por otro lado, esto no se ve pero lo reconoce la delegación del Gobierno, no había una orden gubernamental. Para los expertos de la Facultad de Derecho ,es violencia injustificada y, además de la lesiones, se han vulnerado derechos colectivos claves.

El infome ya está en manos de delegacion y en el Ministerio del Interior ya hay una investigación ordenada de antes en marcha. Que se entienda la gravedad de lo ocurrido, el fondo, es lo que pretenden sus autores.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo intentará gobernar aunque no sea la lista más votada pactando con Vox: "Mi primer objetivo es que Sánchez se vaya"
  2. El Supremo pide al Gobierno que le envíe la lista de excluidos del censo electoral en cinco días bajo amenaza de imputación o multa
  3. Tensión y cargas policiales en Vitoria durante la protesta para tratar de evitar un desahucio de una familia con seis hijos
  4. La Fiscalía pide imputar a Zapatero por malversacion y el juez pide su lista de regalos antes de decidir si cursa comisión rogatoria a Arabia Saudí
  5. ¿Qué es el virus shamonda? Las claves de la enfermedad detectada en un humano
  6. Rosalía reivindica sus raíces en los Billboard Latinos: "¡Viva la música en español! ¡Ni ningún good afternoon ni ningún hello!"