Las imágenes ponen en duda el relato de la Policía con el que justifican las cargas contra estudiantes en la Complutense

El contexto Este jueves no se han repetido las imágenes que vimos hace apenas 24 horas. La Policía insiste en que cargó contra los estudiantes en la Complutense porque les habían agredido, pero las imágenes muestran otra cosa. Había muchas cámaras en el lugar y todas, lo que muestran, es que el primer golpe lo dio un policía.

El incidente en la Universidad Complutense se desató cuando, según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), un manifestante agredió a un agente tras ser advertido de no cruzar el cordón policial. Sin embargo, las imágenes muestran a estudiantes con pancartas frente a antidisturbios, y ellos aseguran que no provocaron a la policía ni cortaron calles, ya que se encontraban en un parking privado. Inés y Álex, presentes durante las cargas, denuncian una "violencia policial desmedida". Seis estudiantes resultaron heridos, incluyendo a Bruno, quien denunció brutalidad policial. La Complutense aclaró que no solicitó la presencia policial.

El relato policial que explica las cargas contra los estudiantes que estaban realizando un piquete informativo en la Universidad Complutense dicen que esas cargas se produjeron cuando "un compañero se acerca a un manifestante y le dice que no puede rebasar el cordón policial y se produce agresión", según el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Sin embargo, las imágenes muestran una pancarta frente a las porras y a estudiantes frente a una fila de antidisturbios. Los estudiantes sostienen que en ningún momento dieron motivos a la Policía para cargar y que no les provocaron. Tampoco cortaron la calle porque estaban en un parking privado de la Universidad, sino que estaban recorriendo las diferentes facultades de la Complutense.

Los estudiantes dicen que lo hacían pacíficamente, que no agredieron a los agentes y que fue la policía quien comenzó a golpearles. "Sufrimos muchísima represión", cuenta Inés, que estuvo presente en el momento de las cargas. Álex también estuvo allí y habla de una "violencia policial completamente desmedida, que no tenía ningún tipo de razón ni sentido".

Ahora, la intervención policial está bajo el foco porque seis estudiantes resultaron heridos. El SUP explica que el hecho de que "algo sea desagradable a la vista no significa que sea desproporcional".

En la manifestación hubo una imagen que impactó a muchos: Bruno, un joven que acabó con el rostro ensangrentado. Este jueves ha vuelto a la Universidad para denunciar lo que califica como brutalidad policial. "Las imágenes de ayer nos retrotraen a unos momentos mucho más oscuros de otros ciclos de lucha", lamenta.

La Complutense ha aclarado que no pidió la presencia de los agentes. Este jueves, los estudiantes sí han podido hacer el pasacampus. Esta vez, con muchos menos agentes en la zona.

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