Una mujer herida y 16 inmuebles desalojados por un derrumbe en una casa de Cenicero, La Rioja

Los detalles La única víctima ha tenido que ser rescatada por los vecinos. Los servicios de emergencia han actuado durante más de cinco horas para controlar la situación.

Camión de bomberos de La RiojaCamión de bomberos de La RiojaEuropa Press

El derrumbe parcial de una vivienda en Cenicero, La Rioja, ha obligado a desalojar de forma preventiva dieciséis inmuebles. Además, una mujer que se encontraba en el interior del edificio ha resultado herida y tuvo que ser auxiliada por los propios vecinos del bloque, presentaba contusiones leves y fue trasladada en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

Según la información proporcionada por SOS Rioja, a las 13:50 horas varios vecinos alertaron al 112 tras producirse el derrumbe parcial de una vivienda situada en la calle El Olmo número 12, en el municipio de Cenicero. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se dio aviso a la Guardia Civil y se movilizó a Bomberos del CEIS Rioja, así como a recursos del Servicio Riojano de Salud.

A su llegada al lugar, el sargento de Bomberos confirmó que el colapso había afectado a un inmueble. Además, se detectaron grietas en las fachadas de varios edificios colindantes, por lo que se procedió a su inspección y al desalojo preventivo de aquellas viviendas que podían suponer un riesgo.

Tras más de cinco horas de intervención, los Bomberos dieron por finalizada la emergencia. En total, se desalojaron dieciséis inmuebles, de los cuales dos presentaban daños en el forjado. Todas las personas afectadas fueron realojadas por sus propios medios en casas de familiares o amigos.

Está previsto que durante la jornada de mañana, lunes 22 de diciembre, efectivos del Ayuntamiento de Cenicero, junto con Bomberos del CEIS Rioja y un técnico de Protección Civil, regresen a la zona para realizar una nueva revisión del estado de los inmuebles afectados.

