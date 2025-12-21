Judíos lamentan que Israel los considere "traidores" tras oponerse al genocidio en Gaza: "Esa gente está intoxicada"

Los detalles Liliana, que vivió un tiempo en el país liderado por Benjamín Netanyahu y que terminó entregando su pasaporte, expone que "si te opones a la idea de un Estado basado en la supremacía legal judía, eres un antijudío".

Liliana y Peter, judíos críticos con las acciones de Israel en Gaza, expresan su desacuerdo con la narrativa predominante que justifica la destrucción en nombre del judaísmo. Liliana, quien renunció a su pasaporte israelí, y Peter, influyente columnista del 'New York Times', son considerados "traidores" por oponerse a un estado basado en la supremacía legal judía. Peter destaca la creciente división entre judíos estadounidenses, exacerbada por los eventos en Gaza. Liliana, cuya familia sobrevivió el gueto de Vilna, describe cómo su percepción cambió al ver el trato a los palestinos en Israel. Ambos representan voces valientes contra el uso del judaísmo para justificar la opresión.

Hay 16 millones de judíos en el mundo. Gaza ha sido destruida en su nombre y eso ha cambiado la opinión que tienen de Israel, como es el caso de Liliana, que recibe a laSexta con una palestina sobre los hombros.

"Yo soy judía y no soy israelí, viví un tiempo ahí, incluso entregué mi pasaporte", asegura esta mujer, al igual que Peter, a quien consideran "un traidor" por el simplemente hecho de oponerse a un genocidio.

Liliana expone que desde Israel no tienen reparo en llamarles "traidores del pueblo judío" y que "lo dicen sin empacho": "Si te opones a la idea de un Estado basado en la supremacía legal judía, eres un antijudío".

Peter es columnista del 'New York Times' y una de las voces judías más influyentes en Estados Unidos, incluso su último libro trata precisamente de ello.

"Ha habido una creciente división entre los judíos estadounidenses, pero se ha acelerado por lo que Israel ha hecho en Gaza", añade Peter.

Por su parte, el padre de Liliana es uno de los supervivientes del gueto de Vilna, Lituania y su familia creció en Argentina con una promesa constante: "Nosotros somos ciudadanos israelíes en potencia, osea que estamos en Argentina como en un hotel", dice. Sin embargo, al llegar a "la tierra prometida", cambió de idea al ver el trato que recibían los palestinos.

"Esa gente está intoxicada, intoxicada desde que tiene tres años. La narrativa que se propaga es que todo el mundo está contra nosotros, dicho en hebreo, 'aolam kulon egdeinu", añade. Así, el columnista expone que "suelen contar la historia judía como un relato de victimización y supervivencia".

Ellos son una muestra valiente de los judíos que se niegan a que se les utilice para justificar el borrado de los palestinos.

