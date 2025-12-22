¿Hay números repetidos entre los ganadores de la Lotería de Navidad?

Fila de personas esperando para comprar Lotería en la Puerta del Sol de Madrid

En más de dos siglos de historia del sorteo extraordinario de Lotería Nacional existen casualidades como que se repita un número, completo o de manera parcial. La terminación 85, por ejemplo, ha salido un total de siete veces.

Cada 22 de diciembre, millones de personas en España siguen el sorteo de la Lotería de Navidad con la esperanza de que el bombo escupa su número junto al gran premio, al esperado, al primero. Y, cada año, surge una pregunta aparentemente sencilla, pero que encierra una enorme curiosidad estadística e histórica: ¿se han repetido números ganadores en la historia del Gordo de la Lotería de Navidad?

La cuestión lleva décadas generando titulares, debates y mitos. Intentamos contestar a la pregunta más complicada de la Lotería de Navidad: ¿hay números repetidos entre los ganadores y de haberlos, cuáles son?

¿Se han repetido números ganadores de la Lotería de Navidad?

El sorteo se celebra desde 1812, lo que supone más de 200 extracciones de Gordos a lo largo de la historia. Con tantos sorteos, es lógico preguntarse si algún número ha vuelto a coronarse con el primer premio.

La respuesta es sí, aunque con matices: solo dos números completos se han repetido, aunque las repeticiones parciales (terminaciones, centenas, decenas de millar) son muy habituales.

¿Por qué es tan excepcional que un número completo se repita?

A día de hoy, en el sorteo de la Lotería de Navidad entran en juego 100.000, del 00000 al 99999. Todos tienen idéntica probabilidad de salir. Aun así, cuando se acumulan más de dos siglos de sorteos, la posibilidad de que algún número se repita se vuelve razonable desde un punto de vista estadístico. A largo plazo, incluso los eventos muy improbables pueden aparecer.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que no siempre han entrado en el sorteo los mismos números. En 1832, por ejemplo, sólo se emitieron 12.000 números, del 00000 al 11999, por lo que no todos los número del 00000 al 99999 han estado en juego durante los más de dos siglos de historia del sorteo.

¿Cuáles son los números que se han repetido?

Solo dos números han conseguido coronarse dos veces como ganador del primer premio: el 15640, que repartió el Gordo en 1956 y 1978, y el 20297, que lo repartió en 1903 y en 2006. La probabilidad de que ocurra es extremadamente baja, pero no imposible… y eso alimenta cada año la emoción del sorteo.

Repeticiones parciales en la historia del Gordo: terminaciones, primeras cifras y centenas

Aunque solo existen dos números que haya ganado dos veces el Gordo de la Lotería de Navidad, las repeticiones parciales son mucho más comunes. Las terminaciones, los primeros dígitos y determinados rangos de centenas muestran patrones llamativos que despiertan curiosidad cada año, aunque ninguno permite predecir resultados: el sorteo sigue siendo totalmente aleatorio.

La terminación del número ganador es uno de los detalles más seguidos por los jugadores. Con el paso de los años, algunas han aparecido con mucha más frecuencia:

Un caso especialmente curioso es la terminación 85, que se ha repetido siete veces, una cifra muy alta para una combinación de dos dígitos.

Repeticiones por decenas de millar (primer dígito)

Analizar el primer dígito del número ganador también permite observar algunas diferencias entre rangos:

64 premios en números entre 00000 y 10.000.

74 premios en números entre 10.001 y 30.000.

72 premios en números entre 30.001 y 99.999.

Los rangos intermedios acumulan ligeramente más Gordos, pero los organismos especializados coinciden en que se trata de una variación propia del azar. No existe ningún sesgo: cada número tiene exactamente la misma probabilidad de ganar.

Aun así, persisten mitos como que los números bajos "no salen" o que los números altos son "más raros", ideas que la estadística desmiente por completo. Habría que ver a qué se refieren esos mitos con "números bajos", porque más de la mitad de los Gordos están por debajo del 30.000. En cuanto a los altos, tiene sentido que hayan salido menos porque también han estado menos veces en los bombos.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.