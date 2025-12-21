Una protesta vecinal impide que los desalojados del Instituto B9 sean acogidos en una parroquia de Badalona

El contexto El desalojo del Instituto B9 de Badalona ha dejado a decenas de personas sin un lugar donde dormir. La acogida de algunos desalojados en una parroquia ha provocado protestas vecinales, lo que ha obligado a las entidades sociales a buscar soluciones alternativas.

Este miércoles fue desalojado el conocido Instituto B9 de Badalona (Barcelona), donde vivían cerca de 400 personas. Al menos medio centenar tuvo que abandonar las instalaciones de forma inmediata y pasar la noche en la calle, en plena lluvia.

Algunas de estas personas han sido acogidas en locales prestados o en la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona, tras un acuerdo con la Generalitat. En este espacio se habilitaron de manera provisional cinco camas, junto con bolsas con productos de aseo y ropa de abrigo.

Sin embargo, este domingo por la noche, un grupo de vecinos se concentró ante la parroquia para impedir la acogida de una quincena de desalojados del Instituto B9, tal y como habían pactado varias entidades sociales. Los manifestantes alegaban que la presencia de estas personas podría generar inseguridad en el barrio de Sant Crist, donde se encuentra la iglesia.

Ante la situación, varias patrullas de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana de Badalona se desplazaron hasta el lugar, ya que los vecinos también bloquearon la llegada de una furgoneta de Cruz Roja que transportaba material para atender a los acogidos.

Finalmente, la presión vecinal obligó a las entidades a descartar la acogida en la parroquia y a reubicar a las personas sin hogar en otros locales, con el objetivo de evitar que pasaran otra noche a la intemperie.

