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No hay daños personales

Un incendio provoca el derrumbe parcial de un edificio de ocho viviendas en Lleida

Los detalles Las 15 personas que vivían en el edificio fueron desalojadas y la mayoría han pasado la noche en casas de familiares. También se desalojaron dos edificios colindantes a los que saltaron las llamas.

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Un incendio declarado en un edificio con ocho viviendas de Lleida ha provocado el derrumbe de los forjados de las primeras tres plantas del inmueble, aunque no se han registrado daños personales ya que la quincena de personas que residen en el mismo habían sido desalojadas.

Según han informado a EFE fuentes de los Bomberos y de los Mossos d'Esquadra, el incendio, del que se dio aviso a las 22:18 horas de este domingo, se originó en los bajos del edificio, compuesto de planta baja más cuatro plantas y situado en el número 3 de la calle Vallès. Los bajos del edificio siniestrado eran utilizados como aparcamiento.

El fuego se propagó rápidamente al resto de la finca, que quedó completamente afectada y en muy mal estado, hasta el punto de que los forjados del primer, segundo y tercer piso colapsaron.

Las 15 personas que vivían en el edificio fueron desalojadas y la mayoría han pasado la noche en casas de familiares. Preventivamente se desalojaron una veintena de personas de las fincas situadas en los números 9 y 11 de la calle Corts Catalanas, que también tuvieron afectaciones, pero sin que consten daños estructurales.

Por este incendio, que quedó sofocado poco antes de la medianoche, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) activó una ambulancia y atendió a una persona por inhalación de humo. Los Mossos han abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio.

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