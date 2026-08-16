Encuentran en cadáver de una mujer en el río Carrión, en Palencia

Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Emergencias de Castilla y León

Los detalles La sala de operaciones ha recibido un aviso este domingo que informaba de la presencia de un cuerpo en el agua. Tras ello, los Bomberos se han desplazado al lugar y han rescatado el cuerpo de la mujer.

Este domingo, el cadáver de una mujer de unos 50 años fue encontrado en el río Carrión, cerca del embarcadero en Palencia capital, según informó el 112 Castilla y León a Europa Press. El hallazgo ocurrió poco antes de las 17:08 horas, cuando se notificó a la sala de operaciones sobre un cuerpo en el agua. La Agencia de Protección Civil coordinó la operación, informando a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una unidad medicalizada. Los bomberos recuperaron el cuerpo y Sacyl confirmó el fallecimiento.

El cadáver de una mujer de unos 50 años ha sido hallado este domingo en el río Carrión, junto al embarcadero en Palencia capital, según datos del 112 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 17:08 horas, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido un aviso que informaba sobre la presencia de un cuerpo en el agua en la zona mencionada.

Así, se ha transferido el aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, que ha coordinado la operación. Además, se ha informado a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía, a Bomberos de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una unidad medicalizada de emergencias (UME).

Finalmente, los Bomberos de Palencia han extraído el cuerpo de una mujer y Sacyl ha confirmado el fallecimiento.

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