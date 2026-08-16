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De unos 50 años

Encuentran en cadáver de una mujer en el río Carrión, en Palencia

Los detalles La sala de operaciones ha recibido un aviso este domingo que informaba de la presencia de un cuerpo en el agua. Tras ello, los Bomberos se han desplazado al lugar y han rescatado el cuerpo de la mujer.

Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Emergencias de Castilla y León Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Emergencias de Castilla y LeónEuropa Press

El cadáver de una mujer de unos 50 años ha sido hallado este domingo en el río Carrión, junto al embarcadero en Palencia capital, según datos del 112 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 17:08 horas, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido un aviso que informaba sobre la presencia de un cuerpo en el agua en la zona mencionada.

Así, se ha transferido el aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, que ha coordinado la operación. Además, se ha informado a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía, a Bomberos de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una unidad medicalizada de emergencias (UME).

Finalmente, los Bomberos de Palencia han extraído el cuerpo de una mujer y Sacyl ha confirmado el fallecimiento.

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