Joven herido en el mar en Palamós (Girona): se golpeó después de saltar desde unas rocas

En la zona desde la que saltó no había balizas que indicaran que el baño estaba permitido en ese lugar. Los testigos del suceso pudieron llamar a los servicios de emergencias.

Un hombre ha tenido que ser rescatado en Palamós, Girona, después de saltar desde un espigón y golpearse con unas rocas. Por fortuna, su estado no es grave y, además, los testigos pudieron avisar a los servicios de emergencia.

José Luis Torá explica que en esa zona en concreto no hay balizas que indiquen en esa parte de la costa no se permite el baño, "pero sí que hay balizas donde sí que se permite", lo que hace que se dé por hecho que, en ese punto concreto, no se permite el baño en ese lugar.

La zona, como señala, tiene muchas rocas. "Es un punto muy llamativo para las personas que necesitan sentir esa adrenalina", expone el periodista, "y saltar de una forma absolutamente irresponsable". El joven accidentado estaba con un amigo, pero fue el salto de su amigo sobre él lo que provocó el golpe y que chocara con las rocas.

Beatriz de Vicente señala que en muchos municipios costeros de nuestro país hay multas por saltar de acantilados que van desde los 100 a los 3.000 euros. "Aquí lo que le puede costar a este chico, y mucho, es el rescate", indica. La abogada expone que una salida de helicóptero "no baja de 12.000 euros".

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