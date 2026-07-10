El mundo mira a Los Gallardos (Almería): Reino Unido y Bélgica siguen el minuto a minuto del incendio pendientes de sus nacionales

Los detalles Hay al menos 12 muertos —de los que se cree que la mayoría son británicos y belgas— y 23 desaparecidos después de que un grupo de personas intentaran este jueves por la noche escapar de las llamas.

El incendio en Los Gallardos, Almería, ha dejado al menos 12 muertos y 23 desaparecidos, siendo la mayoría de las víctimas extranjeras, principalmente británicos y belgas. Medios internacionales han destacado la tragedia, con la BBC señalando que cuatro de los fallecidos podrían ser británicos. La tragedia ha generado una ola de apoyo internacional hacia España, con líderes europeos como Ursula von der Leyen y António Costa expresando sus condolencias. Reino Unido y Bélgica están en contacto con las autoridades españolas para obtener información sobre sus ciudadanos afectados y han movilizado servicios consulares para asistir a las familias.

La mayoría de las víctimas del incendio desatado este jueves en Los Gallardos, Almería, podrían ser extranjeras que vivían en la zona. Algunos medios internacionales han calificado este viernes lo ocurrido como el infierno del horror. Hay al menos 12 muertos y 23 desaparecidos después de que un grupo de personas intentaran este jueves por la noche escapar de las llamas.

La noticia ha abierto este viernes los principales informativos internacionales. Con especial atención a la nacionalidad de las víctimas, ya que se cree que la mayoría son británicos y belgas. La 'BBC' ha destacado que "al menos cuatro de esas víctimas podrían ser británicas. No está confirmado pero dicen que podrían ser británicos, todos los que han muerto son extranjeros". Han resaltado, además, que "los británicos que murieron estaban atrapados en el coche y los otros estaban siendo evacuados del área pero no siguieron la ruta recomendada".

La tragedia ha desencadenado una ola de apoyo internacional a España en redes sociales. A la cabeza han estado líderes europeos como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quienes han transmitido sus condolencias a España y han trasladado su apoyo al país y a los servicios de emergencia que están haciendo frente a las llamas.

Reino Unido y Bélgica están en contacto y movilizados

Reino Unido está en contacto con las autoridades españolas por el posible fallecimiento de los cuatro británicos, según ha indicado este viernes una portavoz de la residencia oficial de Downing Street. El Ejecutivo del Keir Starmer ha solicitado información por las noticias "preocupantes" divulgadas en los medios, según las cuales cuatro cuerpos fueron hallados en un vehículo calcinado que tenía el volante a la derecha, lo que hace pensar que son británicos.

"Estoy al tanto de esos informes y el Ministerio de Exteriores está en contacto con las autoridades competentes en España", ha puntualizado la portavoz de Downing Street. Asimismo, en su página web, el Foreign Office recomienda a los británicos que estén en la zona afectada por el incendio que sigan en todo momento las instrucciones de las autoridades locales y de los servicios de emergencia y eviten desplazarse hacia la zona afectada o transitar por ella. "Manténgase al tanto de las actualizaciones de los servicios de emergencia", agrega la recomendación.

Mientras, desde Bélgica —la otra nacionalidad que se cree que podrían tener algunas de las víctimas—, el ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, ha trasladado este viernes sus condolencias a los allegados de las víctimas del incendio y ha dicho que sus servicios consulares están "plenamente movilizados" tratando de contactar a los ciudadanos belgas en la zona con los que aún no se ha establecido comunicación.

"Nuestros servicios consulares están plenamente movilizados. Trabajan para contactar a los belgas con quienes aún no ha sido posible establecer comunicación y están a disposición de quienes se encuentren sin noticias de sus seres queridos en la región", ha dicho Prévot en su cuenta en X. El titular de Exteriores belga ha agregado que su país está "estudiando" cómo apoyar la lucha contra los incendios en un país, España, que "es una segunda casa para muchos belgas, que viven allí o han construido allí una parte de su vida".

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