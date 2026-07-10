Los vecinos de Benidorm denuncian en Más Vale Tarde estar hartos del ruido nocturno: "Me voy a mudar por culpa de tantos follones"

Los vecinos de la zona de Levante tienen el excesivo ruido que generan los locales de ocio de la zona. Los turistas extranjeros comienzan a beber a las 19 horas y el alboroto se extiende hasta altas horas de la madrugada.

Los vecinos de Benidorm están sufriendo las consecuencias del ruido excesivo que generan los turistas en la zona de Levante. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, una vecina de la zona enfoca ha enviado su denuncia a Más Vale Tarde. En ellas, primero, enfoca su reloj, que marca las 04:22 h de la madrugada y, después la calle, llena de gente. Además, también se puede escuchar el alboroto que generan. "¿Hay derecho a esto?", se pregunta.

La fiesta comienza cuando todavía no se ha puesto el sol. Los locales están abarrotados de grupos de extranjeros que beben grandes cantidades de alcohol. Un turista británico señala que Benidorm "es el mejor lugar para que vengan los ingleses para pasar un buen rato". "Es precioso por el día y entretenido por la noche", añade.

Pero ¿cómo se entretienen? En la terraza de un local, a plena luz del día, dos mujeres bailan en una tarima mientras golpean a un turista con un látigo. Mientras, familias con niños pasean frente al establecimiento. El ruido ya es insoportable.

Ruido e inseguridad

Los vecinos no pueden descansar, ni de día ni de noche. Un vecino señala que esto está repercutiendo en su salud física y mental. Todo está pensado para el disfrute del turista y, como expone, en algunos lugares, incluso, no te atienden en castellano. "Tengo algunas amigas que les han tocado el culo, los pechos...", lo que demuestra que, además de molestias, también hay inseguridad.

Cuando cae la noche la situación empeora. La zona de pubs está rodeada de viviendas. Nerea y su padre han abierto las puertas de su casa a Más Vale Tarde para mostrar el nivel de ruido que llega hasta su hogar. "Es brutal", señala la joven, "no puedes conciliar el sueño bien". "No se puede dormir, hay mucho ruido", añade su padre, "ves a la gente borracha, gritando, peleas... me voy a mudar por culpa de tantos follones".

Fabiola, que tiene más de 80 años, tampoco puede soportar esta situación. La señora muestra la habitación en la que duermen y, como denuncia, lo escuchan todo "como si estuviéramos con ellos". "Pasamos la noche de juerga", concluye, irónica.