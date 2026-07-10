Las lluvias, el intenso calor, el viento y una vegetación xerófila: el cóctel perfecto que eleva el peligro del incendio de Los Gallardos

Los detalles El terreno, uno de los más áridos de España, cuenta con multitud de matorrales y esparto que prenden con gran facilidad. Está situado en un barranco, lo que hace que las ráfagas de aire se aceleren. La humedad, por debajo del 10%.

Un incendio en Los Gallardos, Almería, ha causado la muerte de 12 personas y 23 siguen desaparecidas. Aunque no es de sexta generación, el fuego avanza rápidamente debido a varios factores. La zona, muy árida, tiene vegetación xerófila que arde fácilmente. Las lluvias generosas de primavera e invierno, seguidas por un calor extremo con temperaturas superiores a 40 grados, han creado condiciones propicias para el incendio. Además, el terreno entre barrancos acelera el viento, con rachas de hasta 70 km/h, y la humedad es inferior al 10%. Unos 500 efectivos, incluida la UME, luchan contra esta "bomba de relojería".

Las llamas continúan desatando toda su fuerza en Almería. En Los Gallardos, donde un incendio originado en una cuneta ha causado la muerte de 12 personas con 23 que siguen todavía ilocalizables. El fuego, a pesar de no ser considerado como de sexta generación, está avanzando a una gran velocidad debido a un cóctel, a un caldo de cultivo, que hace que la preocupación sea máxima y que las próximas horas sean clave.

Porque se han juntado varios factores que explican lo que está pasando. Que explica cómo estas llamas han avanzando veloz y de forma vigorosa por un terreno que es de los más áridos que hay en España. Y esta es precisamente una de las causas, porque aunque apenas hay vegetación y masa forestal la que hay es casi toda xerófila y arde fácilmente.

Es, en esencia, matorral, tomillo e incluso esparto. Es algo que además se ha alimentado de la meteorología tanto pasada como presente, con unas generosas lluvias en los meses primaverales e invernales a las que se une el calor extremo de estas semanas. De temperaturas de más de 40 grados como las que hay en España en estos primeros días de julio.

Ya van tres ingredientes en el cóctel. Faltan dos. Falta el hecho de que la zona está situada entre barrancos y eso está haciendo que el viento se acelere. Las rachas son de hasta 70 kilómetros por hora que están avivando las llamas. Y también falta la humedad, que debido al calor está por debajo del 10%.

Es, como ha dicho Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, una "bomba de relojería". Una contra la que pelean unos 500 efectivos entre los que está la UME. Contra la que se enfrentan tanto el personal humano como la maquinaria allí desplazada mientras no quitan ojo al viento. A uno que va a ser crucial en el devenir de las horas y en la evolución del incendio.

Probablemente originado por un cable eléctrico, el fuego ha calcinado hectárea tras hectárea a su paso y ha causado la muerte de 12 personas. Hay 23 a las que aún no se ha podido localizar.

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