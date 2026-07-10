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Tragedia en Almería

Los primeros desalojados por el incendio de Los Gallardos afrontan su segunda noche fuera de casa y ya son 1.405

Los detalles La Guardia Civil ha ordenado este viernes el desalojo de todos los núcleos diseminados situados al sur de Lubrín, así como el confinamiento en sus viviendas de los vecinos del casco urbano de este municipio ante el rápido avance de las llamas.

Los primeros desalojados por el fuego afrontan su segunda noche fuera de casa y ya son 1.405

Huyendo de las llamas y corriendo por caminos que ahora están completamente calcinados. Así han huido de las llamas 1.405 vecinos que han resultado afectados por el incendio que ha asolado Almería y que ya se ha cobrado la vida de doce personas. Doce víctimas que, según las autoridades locales, murieron precisamente por intentar huir por una ruta que no era la indicada por los servicios de emergencias.

Este viernes, laSexta ha comprobado de primera mano cómo se vivieron las horas más tensas durante esas evacuaciones. Rubén tuvo que huir de su vivienda porque las llamas estaban a pocos metros. "Primero me refugié en una casa, me quedé dentro hasta que vinieron los bomberos y la Policía Local y me salvaron", relata.

Las llamas también persiguieron a Hugo, vecino de Alfaix: "Se está comiendo ya todos los pinos", contaba. "Escapé con mi madre, con mi hermana, con el perro, con mi padre, el gato también", añade. De su pueblo han sido desalojadas 400 personas en las últimas horas.

En total son 1.405 los vecinos de la zona que han tenido que abandonar sus viviendas. Muchos de ellos están en el polideportivo de Garrucha. Dos de ellos son Uriel y Mariana, que relatan que cuando llegaron a su casa "había mucho humo". "Cogimos lo que pudimos, las perras y nos vinimos para acá", explican.

Los otros dos puntos en el que están siendo realojadas las personas evacuadas son el tanatorio de Lubrín y un convento en Antas en el que, además de agua, comida y una cama, los afectados están recibiendo ayuda psicológica.

Nuevos desalojos y confinamiento de los vecinos de Lubrín por el incendio de Almería

La Guardia Civil ha ordenado este viernes el desalojo de todos los núcleos diseminados situados al sur de Lubrín (Almería), así como el confinamiento en sus viviendas de los vecinos del casco urbano de este municipio, ante el rápido avance del incendio forestal originado en Los Gallardos.

Según ha informado la Comandancia de Almería, las evacuaciones en la zona sur de Lubrín dan prioridad a las viviendas ubicadas al sur de la carretera AL-5102. De manera simultánea, el operativo de emergencia ha iniciado también el desalojo preventivo de la pedanía de Los Castaños.

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